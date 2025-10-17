W tym kontekście wydatki i wyrzeczenia związane z polityką klimatyczną – które przecież Zachód miał lepiej znieść, jako ten bogatszy – bywają prezentowane jako „lewacka propaganda”, „fantazja” czy „dewiacja”. A straszenie pustym portfelem to równie banalny, co silny, argument w populistycznym wachlarzu haseł i argumentów. Trafia na podatny grunt, podcinając popularność rządów z „mainstreamu” i powoli zmuszając je do podchwytywania haseł z radykalnego spektrum.

Ten, nomen omen, klimat pogłębiającej się obojętności coraz wyraźniej widać na szczytach klimatycznych ONZ. Gdy w 2015 r. na takiej właśnie konferencji zawarto Porozumienie paryskie, obecni byli najważniejsi politycy świata. Dziś na szczytach COP nie pojawia się zwykle żadna głowa państwa poza przywódcą państwa będącego gospodarzem spotkania. Nie inaczej będzie zapewne w listopadzie w Brazylii. Co gorsza, w ostatnich latach konferencje organizowały państwa, których finanse opierają się niemal wyłącznie na wydobyciu i eksporcie kopalin, które w kulisach szczytu – bądź co bądź klimatycznego – dobijały targu w sprawie kolejnych kontraktów na ropę czy gaz. Trudno chyba o większe wynaturzenie.

Dekada ponurych klimatycznych rekordów

„Cel ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 1,5-stopniowego progu wymyka nam się z rąk. Ostatnie dane dotyczące klimatu pokazują, że temperatury pozostają ekstremalnie wysokie, a 2025 r. będzie rywalizować z 2024 r. o miano najgorętszego w historii” – tak u progu lata oceniał sytuację magazyn „New Scientist”. Pod koniec lipca Carbon Brief oceniał, że ten rok będzie drugi lub trzeci w tym smutnym rankingu.

Wiosenne miesiące przynosiły przebicie symbolicznego progu 1,5 st. Celsjusza, ustalonego przez ONZ-owski Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych (IPCC): przykładowo, kwietniowa średnia wyniosła 1,51 st. Celsjusza ponad poziom z czasów przedprzemysłowych.

Unijny instytut Copernicus szacował, że był to 21. miesiąc (na poprzednie 22 miesiące), kiedy to krytyczny punkt został przekroczony. Dobitnie widać to było w Skandynawii, gdzie po raz pierwszy w historii pojawiły się fale upałów przekraczających 30 stopni Celsjusza, co sprawiało, że przez ten północny region przetoczyła się fala wypadków wśród ludzi, którzy szukali ochłody w akwenach wodnych, oraz wśród reniferów, które zapuszczały się do miast w poszukiwaniu cienia.

Dwumiesięczna ekspedycja niemieckich naukowców, której ustalenia opisał w połowie września tygodnik „Der Spiegel”, przywiozła z Arktyki zastraszające dane: nie tylko znika jej lodowa pokrywa, ale też zanika podwodne życie na tym obszarze. Dla odmiany przez świat przetacza się fala burz piaskowych: tydzień temu za sprawą tego zjawiska w Sao Paulo „dzień zamienił się w noc”, miesiąc wcześniej to samo spotkało wiele regionów w Peru, wiosną burze dotknęły Bliskiego Wschodu – w Iraku hospitalizowano niemal dwa tysiące osób, w Izraelu, Kurdystanie czy Arabii Saudyjskiej wprowadzano ograniczenia w poruszaniu się.