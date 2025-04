Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym „Communications Earth & Environment” nie tylko pokazuje, jak duża jest skala uzależnienia od przemysłu paliw kopalnych na świecie, ale także jak niski – mimo wielu deklaracji o podejmowanych działaniach na rzecz zrównoważonego gospodarowania plastikiem – jest poziom recyklingu.

Recykling plastiku: nowy globalny raport

W ramach badania naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 400 milionów ton plastiku wyprodukowanych w 2022 roku. „Z tego tylko około 38 milionów ton plastiku – czyli ok. 9,5 proc. – zostało wytworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu. 98 proc. – czyli pozostałe 362 miliony ton – powstało z paliw kopalnych, głównie węgla i ropy naftowej” – zaznacza dr Quanyin Tan, główny autor badania.

Raport naukowców wskazuje, że choć sieci handlowe i koncerny sprzedające napoje – które w dużym stopniu odpowiedzialne są za produkcję plastiku – stale zapewniają o wykorzystywaniu materiałów wtórnych, zdecydowana większość tworzyw sztucznych wciąż produkowana jest z surowców pierwotnych.

Badacze zauważają przy tym, że produkcja plastiku znacząco wzrosła od 1950 roku, kiedy to na całym świecie wytworzono go dwa miliony ton. Prognozy wskazują, że do 2050 roku liczba ta może sięgnąć nawet 800 milionów ton rocznie. „Zanieczyszczenie plastikiem stało się palącym i narastającym problemem globalnym, stanowiącym poważne wyzwanie dla środowiska, gospodarki oraz zdrowia publicznego” – zaznaczają autorzy badania.