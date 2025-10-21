Eksperci zaznaczają, że część tego zjawiska tłumaczą naturalne wahania pogody – latem 2025 r. obserwowano bowiem słabsze niż zwykle wiatry, które sprzyjały zatrzymywaniu ciepła w warstwach powierzchniowych oceanu. Jednak – jak podkreślają badacze – nie wyjaśnia to skali anomalii. „To z pewnością nie jest tylko naturalna zmienność. Musi się tu dziać coś więcej” – mówi Hausfather.

Naukowcy mają różne hipotezy dotyczące ocieplania się północnego Pacyfiku. Jedną z nich jest zmiana paliw wykorzystywanych w żegludze morskiej. Do 2020 r. statki emitowały duże ilości dwutlenku siarki, który tworzył w atmosferze aerozole odbijające promieniowanie słoneczne, co ograniczało wzrost temperatur. Po wprowadzeniu „czystszych” paliw efekt chłodzenia osłabł. „Wydaje się, że to właśnie siarka jest głównym czynnikiem napędzającym ocieplenie w tym regionie” – oceniają badacze.

Ciekawa jest także inna hipoteza, która przedstawiona została w badaniu opublikowanym w tym roku w czasopiśmie „Communications Earth & Environment”. Sugeruje ona, iż za nagrzewanie się północnego Pacyfiku mogą odpowiadać prowadzone w chińskich miastach działania, mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Zdaniem badaczy redukcja emisji zanieczyszczeń, które dotychczas odbijały promienie słoneczne, mogła przyczynić się do nagrzewania oceanów

Ocieplenie północnego Pacyfiku wpłynie na pogodę w Europie?

Naukowcy podkreślają, że fala upałów na północnym Pacyfiku miała wpływ na pogodę po obu stronach oceanu. Zdaniem ekspertów przyczyniła się ona prawdopodobnie do letnich fal upałów w Japonii i Korei Południowej oraz burz w Stanach Zjednoczonych. „W Kalifornii obserwowaliśmy potężniejsze burze, ponieważ ciepłe wody oceanu dostarczają energii i wilgoci” – wyjaśnia prof. Amanda Maycock z Uniwersytetu w Leeds. „Szczególnie istotne są tak zwane rzeki atmosferyczne – pasma powietrza zawierające duże ilości wilgoci, które czerpią energię z oceanu. Gdy wody są cieplejsze, mogą one przynosić na ląd więcej deszczu, a zimą – śniegu” – dodaje.

Zdaniem prof. Maycock, ocieplanie się północnego Pacyfiku może wpłynąć także na pogodę w Europie. „Choć obecne warunki koncentrują się nad północnym Pacyfikiem, mogą one generować w atmosferze fale, które zmieniają pogodę w północnym Atlantyku i w Europie” – mówi. „Może to sprzyjać powstawaniu wyżów nad kontynentem, które przynoszą chłodniejsze masy powietrza z Arktyki” – zaznacza.