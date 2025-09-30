Aktualizacja: 30.09.2025 09:01 Publikacja: 30.09.2025 05:00
Tego lata pożary wywołane przez upały i suszę dotknęły także Hiszpanię.
Foto: Brais Lorenzo/Bloomberg
Choć w Polsce przez większą część tegorocznego lata narzekaliśmy na pogodę, reszta Europy doświadczyła temperatur, które trudno zaklasyfikować jako typowe w świetle dotychczasowych obserwacji klimatycznych. Już rekordowo ciepły marzec wskazywał na narastającą anomalię termiczną, którą następnie potwierdziły intensywne fale upałów w czerwcu, lipcu i sierpniu. Zjawiskom tym towarzyszyła susza oraz niszczycielskie pożary, szczególnie w regionach południowej Europy, oraz wzrost liczby przedwczesnych zgonów związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
W rezultacie 2025 r. jawi się jako punkt graniczny w postrzeganiu zmian klimatu: nawet w północnych szerokościach geograficznych, dotąd uznawanych za stosunkowo bezpieczne, konsekwencje katastrofy klimatycznej przestały być abstrakcyjną prognozą, a stały się realnym, codziennym doświadczeniem milionów mieszkańców kontynentu.
Marzec w Europie okazał się najcieplejszy w historii pomiarów na kontynencie (był jednocześnie drugim najcieplejszym marcem w ujęciu globalnym). Jak podaje Copernicus Climate Change Service, średnia temperatura nad obszarami lądowymi Europy w tym miesiącu osiągnęła 6,03 stopnia Celsjusza, czyli aż o 2,41 stopnia Celsjusza powyżej średniej z lat 1991-2020.
Te liczby to nie tylko statystyka, lecz także realne konsekwencje: znaczące skrócenie zimy, szybsze topnienie pokrywy śnieżnej, przyspieszone wysychanie gleb, a co za tym idzie – trudniejszy start sezonu wegetacyjnego dla rolnictwa.
Zimowo-wiosenny okres, którym Europa weszła w 2025 r., nie przypominał więc typowego chłodnego sezonu; był zdecydowanie cieplejszy i nie przyniósł śniegu i mrozów, które tradycyjnie przygotowują zarówno ekosystemy, jak i rolników na letnie warunki.
W konsekwencji cały sezon, zamiast normalnego rozwoju, zapowiadał nadejście ekstremalnych wydarzeń, takich jak fale upałów, susze czy gwałtowne opady. Europa weszła w nową rzeczywistość klimatyczną, w której „normalna zima” przestaje być normą; zastępuje ją system bardziej podatny na destabilizację i ekstremalne wahania pogodowe.
Sytuacja nie ustabilizowała się w kolejnym miesiącu, który okazał się drugim najcieplejszym kwietniem w historii pomiarów na świecie. Był to także 21. miesiąc z ostatnich 22, w którym średnia globalna temperatura była wyższa o ponad 1,5°C od poziomu przedindustrialnego. Podobnie było zresztą w maju, który był chłodniejszy o zaledwie 0,12°C od rekordowego maja 2024.
W czerwcu 2025 Europa znalazła się pod wpływem rozległej kopuły gorącego powietrza (ang. heat dome), która zatrzymała ruchy mas atmosferycznych i doprowadziła do jednej z najwcześniejszych i najbardziej intensywnych fal upałów w historii obserwacji. W Portugalii zanotowano temperatury sięgające 48°C, a wartości powyżej 40°C stały się niemal codziennością w wielu regionach zachodniej i południowej Europy. Według Copernicus Climate Change Service, średnia temperatura w zachodniej Europie w czerwcu była aż o 2-3 °C wyższa niż w latach 1991–2020, co uczyniło ten miesiąc najcieplejszym czerwcem w historii regionu.
Konsekwencje były wielowymiarowe. Systemy energetyczne w wielu krajach znalazły się pod ogromnym obciążeniem, np. w Hiszpanii i Francji zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło nawet o 10-15 proc. w stosunku do średniej z poprzednich lat, głównie w związku z powszechnym użyciem klimatyzacji. Transport kolejowy i drogowy doświadczał zakłóceń z powodu odkształceń torów i przegrzewania się infrastruktury.
Najbardziej dramatyczny wymiar kryzysu dotyczył zdrowia: brak nocnego ochłodzenia (temperatury minimalne nierzadko utrzymywały się powyżej 25°C) okazał się szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i przewlekle chorych. W efekcie, tylko w czerwcu odnotowano tysiące nadmiarowych zgonów związanych z upałami – w samej Francji i Hiszpanii liczba ta mogła sięgać kilku tysięcy przypadków.
Największym zaskoczeniem lata 2025 okazał się lipiec, kiedy fala upałów uderzyła między innymi w Skandynawię – region, który przez lata uchodził za względnie odporny na tropikalne temperatury. W Finlandii wartości powyżej 30°C utrzymywały się przez 20 dni, co stanowi rekord w historii pomiarów meteorologicznych w tym kraju. W północnej Norwegii fala upałów trwała 13 dni, podobnie jak w Szwecji, przy czym temperatury przekraczały 30°C nawet za kołem podbiegunowym – takie zjawisko dotąd było niemal niewyobrażalne.
Według analizy World Weather Attribution, zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka sprawiła, że wystąpienie takich fal upałów w Skandynawii było co najmniej dziesięciokrotnie bardziej prawdopodobne, a jego „intensywność” wzrosła o ok. 2°C. Oznacza to, że w warunkach klimatu sprzed ery przemysłowej lipiec na północy kontynentu byłby co najwyżej ciepły, nigdy jednak tak ekstremalny i destabilizujący jak obecnie.
Skutki upałów na północy kontynentu okazały się dramatyczne i wielopłaszczyznowe. Szpitale w Finlandii i Szwecji zapełnili pacjenci cierpiący z powodu udarów cieplnych czy odwodnienia, a wiele planowych operacji trzeba było odwołać.
Jednym z najbardziej tragicznych skutków było kilkadziesiąt utonięć – mieszkańcy Skandynawii w poszukiwaniu ochłody zaczęli masowo korzystać z kąpieli w jeziorach i rzekach. Ekosystemy również znalazły się pod ogromnym obciążeniem: renifery chroniły się w tunelach drogowych i na podwórkach domów, a część zwierząt padła z powodu przegrzania. W Bałtyku i w jeziorach Skandynawii odnotowano masowe zakwity sinic, a przesuszone lasy borealne zaczęły płonąć, powodując ewakuacje i straty materialne.
Sierpień nie przyniósł jednak ulgi, a kolejną falę suszy i upałów. W hiszpańskim mieście Badajoz temperatura osiągnęła 45,5°C, a na Gran Canarii nocne minimum wyniosło rekordowe 31,9°C. Francja ogłosiła ostrzeżenia przed upałami na obszarze 2/3 kraju, a w departamencie Aude pożar strawił 16 000 hektarów lasów w dwa dni.
Pożary w Europie osiągnęły niespotykaną dotąd skalę – spłonęło już ponad milion hektarów, co stanowi rekord od czasu rozpoczęcia prowadzenia statystyk w 2006 r. na podstawie szacunków poszczególnych krajów, udostępnionych przez Europejski System Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS). Przekroczono tym samym dotychczasowy roczny rekord z 2017 r., kiedy spłonęły 988 524 hektary. Sytuacja tego lata okazała się szczególnie niebezpieczna w Portugalii, na Cyprze, w Hiszpanii, w Rumunii, we Włoszech oraz w Bułgarii.
Koszty pożarów mierzy się jednak nie tylko w hektarach. To także tysiące ewakuowanych osób, setki zniszczonych domów, miliardowe straty w rolnictwie i turystyce oraz dramat strażaków, którzy tygodniami walczyli w skrajnie trudnych warunkach.
Analiza przeprowadzona przez naukowców z Imperial College London oraz London School of Hygiene & Tropical Medicine wskazuje, że w okresie od 23 czerwca do 2 lipca 2025 r. w dwunastu europejskich miastach odnotowano około 2 300 zgonów związanych z upałami. Blisko 2/3 z nich można przypisać bezpośrednio nasileniu upałów spowodowanych przez zmiany klimatu. Zdecydowaną większość ofiar stanowiły osoby w wieku powyżej 65 lat, co wskazuje na wyjątkową wrażliwość tej grupy na ekstremalne ciepło.
Falom upałów towarzyszyły poważne zaburzenia gospodarcze. Według analiz Ember, na przełomie czerwca i lipca 2025 r. dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 6 proc. w Niemczech, 9 proc. we Francji i o 14 proc. w Hiszpanii w porównaniu z okresem sprzed tej fali upałów. W tym samym okresie ceny hurtowe prądu średnio wzrosły o 175 proc. w Niemczech, 108 proc. we Francji oraz 106 proc. w Polsce a podczas wieczornego szczytu 1 lipca przekroczyły 400 EUR/MWh w Niemczech, podczas gdy w Polsce sięgnęły ponad 470 EUR/MWh.
Pogorszeniu uległa też sytuacja hydrologiczna Europy. Zgodnie z danymi European Drought Observatory (EDO), już w pierwszej połowie sierpnia (dane zaktualizowane na początku września) susza dotknęła 51,3 proc. obszaru Europy i basenu Morza Śródziemnego, co stanowi najwyższy poziom od początku prowadzenia monitoringu w 2012 r.. Sytuacja jest szczególnie trudna w południowo-wschodniej Europie – m.in. na Węgrzech i Półwyspie Bałkańskim oraz w południowo-zachodniej Francji.
To wszystko pokazuje, że letnia fala upałów przekształciła się w kryzys hybrydowy – zarówno zdrowotny, gospodarczy, hydrologiczny, jak i ekosystemowy. Połączenie wysokiej śmiertelności wśród osób starszych, przeciążenia systemów ochrony zdrowia, zakłóceń w dostawach energii oraz rosnących cen hurtowych prądu pokazuje, że skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych przenikają wszystkie sfery życia społecznego. Do tego dochodzi susza, która w sierpniu 2025 objęła ponad połowę obszaru Unii Europejskiej i regionu śródziemnomorskiego.
Europa doświadcza więc nie tylko klimatycznego alarmu, ale także swoistego stress-testu dla instytucji i gospodarki. Pokazuje on, że bez adaptacji i redukcji emisji kolejne fale upałów mogą prowadzić nie tyle do „zakłóceń”, co do trwałego kryzysu strukturalnego.
Europa jest dziś najszybciej ocieplającym się kontynentem. Tegoroczne lato, od marcowego rekordu po sierpniowe pożary, jasno pokazuje, że ekstremalne zjawiska stają się naszą rzeczywistością, dlatego nie wystarczą debaty o redukcji emisji. Musimy już teraz inwestować w adaptację i odporność na katastrofy spowodowane kryzysem klimatycznym.
W raporcie „Local and Regional Success Stories of Investing in Disaster Resilience” przygotowanym przeze mnie wraz z Agnieszką Maj na zlecenie Europejskiego Komitetu Regionów, pokazujemy, że władze lokalne i regionalne mogą skutecznie budować bezpieczeństwo społeczności. Zielone dachy i parki miejskie obniżające temperaturę, systemy wczesnego ostrzegania, infrastruktura odporna na suszą czy wdrażanie koncepcji „miasta–gąbki” to tylko część przykładów działań, które już obecnie działają w wielu państwach UE, a zainicjowane zostały właśnie przez lokalne samorządy.
Lato 2025 nie było wyjątkiem, a zapowiedzią tego, co stanie się codziennością, jeśli nie zaczniemy działać. Dlatego apel do władz lokalnych i regionalnych brzmi: inwestujcie w odporność teraz, zanim koszty braku działania okażą się nie do udźwignięcia, bo będą liczone w hektarach lasów, w miliardach euro strat i, co najważniejsze, w ludzkim zdrowiu i życiu.
Katarzyna Zubel
Dyrektorka ds. energii, środowiska i zmian klimatu w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.
