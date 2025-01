Ameryka rezygnuje z walki z globalnym ociepleniem? Jest decyzja Donalda Trumpa

Prezydent Trump uznał jednak, że porozumienie paryskie utrudnia funkcjonowanie amerykańskiej gospodarki i podczas przemówienia inauguracyjnego oświadczył, że „natychmiast wycofuje się z niesprawiedliwego, jednostronnego oszustwa klimatycznego z Paryża”.

Porozumienie paryskie osiągnięto w 2015 roku, podczas szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu. Jego celem było utrzymanie wzrostu średnich globalnych temperatur zdecydowanie poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną, a także kontynuacja wysiłków państw, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 stopni Celsjusza powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej.

Porozumienie zobowiązało wszystkie kraje do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych planów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Weszło w życie 4 listopada 2016 roku, gdy spełniony został warunek jego ratyfikacji: co najmniej 55 państw odpowiedzialnych za co najmniej 55% globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Porozumienie paryskie było przełomowym wydarzeniem, ale ma wiele wad – państwa same ustalają sposoby osiągnięcia zakładanych celów redukcji emisji. W grudniu 2024 roku administracja Joe Bidena zapowiedziała ograniczenie do 2035 roku emisji o 66 procent w porównaniu do poziomu z 2005 roku. W obecnej sytuacji ten cel nie zostanie zrealizowany – nowa administracja błyskawicznie usunęła nawet ze strony Białego Domu informację prasową o zobowiązaniach klimatycznych przedstawionych przez administrację Joe Bidena w grudniu 2024 roku.

Skutki zmian klimatycznych uderzają w USA

Według najnowszego raportu grupy badawczej Climate Accountability Research Project (Carp), majątek amerykańskich miliarderów z branży paliw kopalnych wzrósł w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy o 15 procent. Tymczasem efekty spalania ropy, gazu i węgla można zaobserwować m.in. w Kalifornii, walczącej z groźnymi pożarami, które – jak potwierdzają naukowcy – są podsycane zmianami klimatu, wywołanymi emisjami generowanymi przez paliwa kopalne.

Według analiz, emisje związane z branżą paliwową odpowiadają za niemal 40 procent wszystkich zniszczeń lasów w zachodniej części Stanów Zjednoczonych oraz Kanady w ciągu ostatnich 40 lat. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone zmagały się również ze zniszczeniami wywołanymi przez huragany Helene oraz Milton. Według szacunków ekspertów, huragan Helene przyniósł szkody o wartości 250 miliardów dolarów w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, głównie na Florydzie, w Georgii i Karolinie Północnej, z kolei Milton, który krótko po niej nawiedził Florydę, wywołał szkody opiewające na co najmniej 50 miliardów dolarów. Łączna liczba ofiar obu huraganów wyniosła co najmniej 250 osób.