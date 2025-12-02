Aktualizacja: 03.12.2025 00:13 Publikacja: 02.12.2025 15:13
Przy zachowaniu dotychczasowego tempa zmian klimatycznych, do 2100 roku Europa może „zyskać” dodatkowe 42 dni lata.
Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a temperatura rośnie tu dwukrotnie szybciej niż średnia globalna. Zdaniem naukowców w przyszłości europejskie lata mogą się znacznie wydłużyć, co będzie miało katastrofalne konsekwencje dla środowiska i dla zdrowia.
Jak wynika z badania opublikowanego na łamach „Nature Communications”, obecne wzorce temperatur przypominają te sprzed 6000 lat. Autorzy badania przeanalizowali muł znajdujący się na dnie europejskich jezior i w oparciu o zebrane dane ocenili zmiany dotyczące pór roku, jakie zaszły w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat.
Kluczową rolę w badaniu odgrywa tzw. gradient temperatury szerokości geograficznej, czyli różnica temperatur między Arktyką a równikiem. Gradient wpływa na kształtowanie pogody w Europie, napędzając wiatry znad Oceanu Atlantyckiego. Im bardziej ociepla się Arktyka, tym bardziej zmniejsza się różnica temperatur między nią a równikiem. W efekcie prądy powietrza zwalniają, nasilając i wydłużając letnie zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, a także cały sezon letni.
Jak ustalili naukowcy, każdy spadek gradientu temperatury o 1 stopień Celsjusza w szerokości geograficznej wydłuża sezon letni o około sześć dni. Przy zachowaniu dotychczasowego tempa zmian klimatycznych, do 2100 roku. może to oznaczać, że Europa „zyska” dodatkowe 42 dni lata.
To jeden z wariantów. Drugi – mniej optymistyczny – mówi, że biorąc pod uwagę dynamiczne ocieplanie się Arktyki, do końca stulecia w Europie lato może trwać nawet osiem miesięcy. To odzwierciedlałoby warunki panujące w Europie mniej więcej 6000 lat temu, gdyż sezon ciepły trwał niemal 200 dni.
Główna autorka badania, dr Celia Martin-Puertas z Wydziału Geografii Uniwersytetu Royal Holloway przyznaje jednak, że istnieje „wysoki stopień niepewności” co do tego, jak i dlaczego dokładnie to się dzieje.
– Nasze badania ujawniły, że europejskie pory roku były kształtowane przez gradient temperatury przez tysiące lat, co dostarcza cennych informacji, które mogą pomóc w dokładniejszym przewidywaniu przyszłych zmian. Odkrycia te podkreślają, jak głęboko europejska pogoda jest powiązana z globalną dynamiką klimatu i jak zrozumienie przeszłości może pomóc nam sprostać wyzwaniom szybko zmieniającej się planety. – podkreśliła.
Jak wynika z danych Copernicus Climate Change Service (C3S), tegoroczny sierpień był trzecim najcieplejszym sierpniem w historii pomiarów, a temperatura powierzchni lądu w Europie w tym miesiącu wyniosła 19,46°C, czyli ok. 0,49°C powyżej średniej z lat 1991–2020 oraz aż 1,29°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Tegoroczne lato w Europie było jednym z najgorętszych w ostatnich latach, a silne fale upałów dotknęły ogromne obszary kontynentu.
Badając 12 największych miast w Europie, naukowcy ustalili, że fala upałów trwająca od 23 czerwca do 2 lipca doprowadziła do ok. 2300 zgonów, z czego do 1500 nie doszłoby, gdyby nie antropogeniczne zmiany klimatu. Wyjątkowo długi sezon upałów w tym roku odnotowała Grecja – w Atenach ekstremalnie wysokie temperatury utrzymywały się od połowy maja do początku października. Stolica Albanii odnotowała 143 dni ekstremalnych upałów, Lizbona 136 dni, a Madryt 119.
