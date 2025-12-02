Jak ustalili naukowcy, każdy spadek gradientu temperatury o 1 stopień Celsjusza w szerokości geograficznej wydłuża sezon letni o około sześć dni. Przy zachowaniu dotychczasowego tempa zmian klimatycznych, do 2100 roku. może to oznaczać, że Europa „zyska” dodatkowe 42 dni lata.

To jeden z wariantów. Drugi – mniej optymistyczny – mówi, że biorąc pod uwagę dynamiczne ocieplanie się Arktyki, do końca stulecia w Europie lato może trwać nawet osiem miesięcy. To odzwierciedlałoby warunki panujące w Europie mniej więcej 6000 lat temu, gdyż sezon ciepły trwał niemal 200 dni.

Europa się ociepla. Coraz dłuższe – i cieplejsze – lata

Główna autorka badania, dr Celia Martin-Puertas z Wydziału Geografii Uniwersytetu Royal Holloway przyznaje jednak, że istnieje „wysoki stopień niepewności” co do tego, jak i dlaczego dokładnie to się dzieje.

– Nasze badania ujawniły, że europejskie pory roku były kształtowane przez gradient temperatury przez tysiące lat, co dostarcza cennych informacji, które mogą pomóc w dokładniejszym przewidywaniu przyszłych zmian. Odkrycia te podkreślają, jak głęboko europejska pogoda jest powiązana z globalną dynamiką klimatu i jak zrozumienie przeszłości może pomóc nam sprostać wyzwaniom szybko zmieniającej się planety. – podkreśliła.

Jak wynika z danych Copernicus Climate Change Service (C3S), tegoroczny sierpień był trzecim najcieplejszym sierpniem w historii pomiarów, a temperatura powierzchni lądu w Europie w tym miesiącu wyniosła 19,46°C, czyli ok. 0,49°C powyżej średniej z lat 1991–2020 oraz aż 1,29°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Tegoroczne lato w Europie było jednym z najgorętszych w ostatnich latach, a silne fale upałów dotknęły ogromne obszary kontynentu.

Badając 12 największych miast w Europie, naukowcy ustalili, że fala upałów trwająca od 23 czerwca do 2 lipca doprowadziła do ok. 2300 zgonów, z czego do 1500 nie doszłoby, gdyby nie antropogeniczne zmiany klimatu. Wyjątkowo długi sezon upałów w tym roku odnotowała Grecja – w Atenach ekstremalnie wysokie temperatury utrzymywały się od połowy maja do początku października. Stolica Albanii odnotowała 143 dni ekstremalnych upałów, Lizbona 136 dni, a Madryt 119.