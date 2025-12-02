Reklama

Raport: Czeka nas dodatkowy miesiąc lata w Europie. To nie jest dobra wiadomość

Do 2100 roku Europa może zyskać aż 42 dodatkowe dni upałów w roku – przekonują autorzy nowego badania. Już obecnie ekstremalnie wysokie temperatury co roku przyczyniają się do ok. 175 tysięcy zgonów na kontynencie.

Publikacja: 02.12.2025 15:13

Przy zachowaniu dotychczasowego tempa zmian klimatycznych, do 2100 roku Europa może „zyskać” dodatko

Przy zachowaniu dotychczasowego tempa zmian klimatycznych, do 2100 roku Europa może „zyskać” dodatkowe 42 dni lata.

Foto: JAAP ARRIENS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Aleksandra Bełdowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany klimatyczne przewiduje się dla Europy do 2100 roku?
  • Co oznacza dla Europy obecne tempo ocieplenia klimatu?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje wydłużenia się sezonu letniego w Europie?
  • Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się europejskich pór roku?
  • Jak dane historyczne pomagają w przewidywaniu przyszłych zmian klimatycznych?
  • Jak ekstremalne temperatury wpływają na zdrowie i życie mieszkańców Europy?

Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a temperatura rośnie tu dwukrotnie szybciej niż średnia globalna. Zdaniem naukowców w przyszłości europejskie lata mogą się znacznie wydłużyć, co będzie miało katastrofalne konsekwencje dla środowiska i dla zdrowia.

Zmiany klimatu w Europie. Dodatkowe 42 dni upałów

Jak wynika z badania opublikowanego na łamach „Nature Communications”, obecne wzorce temperatur przypominają te sprzed 6000 lat. Autorzy badania przeanalizowali muł znajdujący się na dnie europejskich jezior i w oparciu o zebrane dane ocenili zmiany dotyczące pór roku, jakie zaszły w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat.

Kluczową rolę w badaniu odgrywa tzw. gradient temperatury szerokości geograficznej, czyli różnica temperatur między Arktyką a równikiem. Gradient wpływa na kształtowanie pogody w Europie, napędzając wiatry znad Oceanu Atlantyckiego. Im bardziej ociepla się Arktyka, tym bardziej zmniejsza się różnica temperatur między nią a równikiem. W efekcie prądy powietrza zwalniają, nasilając i wydłużając letnie zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, a także cały sezon letni.

Czytaj więcej

Tego lata stan wody w Wiśle w Warszawie był rekordowo niski.
Woda
Europa wysycha: Alarmujące dane o zasobach wodnych. Polska ma problem
Reklama
Reklama

Jak ustalili naukowcy, każdy spadek gradientu temperatury o 1 stopień Celsjusza w szerokości geograficznej wydłuża sezon letni o około sześć dni. Przy zachowaniu dotychczasowego tempa zmian klimatycznych, do 2100 roku. może to oznaczać, że Europa „zyska” dodatkowe 42 dni lata.

To jeden z wariantów. Drugi – mniej optymistyczny – mówi, że biorąc pod uwagę dynamiczne ocieplanie się Arktyki, do końca stulecia w Europie lato może trwać nawet osiem miesięcy. To odzwierciedlałoby warunki panujące w Europie mniej więcej 6000 lat temu, gdyż sezon ciepły trwał niemal 200 dni.

Europa się ociepla. Coraz dłuższe – i cieplejsze – lata

Główna autorka badania, dr Celia Martin-Puertas z Wydziału Geografii Uniwersytetu Royal Holloway przyznaje jednak, że istnieje „wysoki stopień niepewności” co do tego, jak i dlaczego dokładnie to się dzieje.

  Nasze badania ujawniły, że europejskie pory roku były kształtowane przez gradient temperatury przez tysiące lat, co dostarcza cennych informacji, które mogą pomóc w dokładniejszym przewidywaniu przyszłych zmian. Odkrycia te podkreślają, jak głęboko europejska pogoda jest powiązana z globalną dynamiką klimatu i jak zrozumienie przeszłości może pomóc nam sprostać wyzwaniom szybko zmieniającej się planety. – podkreśliła.

Jak wynika z danych Copernicus Climate Change Service (C3S), tegoroczny sierpień był trzecim najcieplejszym sierpniem w historii pomiarów, a temperatura powierzchni lądu w Europie w tym miesiącu wyniosła 19,46°C, czyli ok. 0,49°C powyżej średniej z lat 1991–2020 oraz aż 1,29°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Tegoroczne lato w Europie było jednym z najgorętszych w ostatnich latach, a silne fale upałów dotknęły ogromne obszary kontynentu.

Badając 12 największych miast w Europie, naukowcy ustalili, że fala upałów trwająca od 23 czerwca do 2 lipca doprowadziła do ok. 2300 zgonów, z czego do 1500 nie doszłoby, gdyby nie antropogeniczne zmiany klimatu. Wyjątkowo długi sezon upałów w tym roku odnotowała Grecja – w Atenach ekstremalnie wysokie temperatury utrzymywały się od połowy maja do początku października. Stolica Albanii odnotowała 143 dni ekstremalnych upałów, Lizbona 136 dni, a Madryt 119.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Susza Miejsca Regiony Europa Klimat upały Zmiany klimatu
Klimat
Polska Wschodnia odporniejsza na zmiany klimatu dzięki NFOŚiGW i Funduszom Europejskim
Spotkanie głów państw podczas otwarcia COP30 w Brazylii.
Klimat
Koniec szczytu klimatycznego w Brazylii. Przełomu nie ma, są „małe sukcesy”
Energia niepodległości. Bałtyk napędza Polskę przyszłości
Klimat
Energia niepodległości. Bałtyk napędza Polskę przyszłości
Uczestnicy debaty (od lewej): Krzysztof Baczyński, prezes zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opa
Klimat
Jak dobrze wprowadzić ROP do polskiej gospodarki?
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Energy Days 2025 – energia przyszłości wypełni Śląsk
Klimat
Energy Days 2025 – energia przyszłości wypełni Śląsk
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama