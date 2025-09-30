Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego obecne wysychanie Gangesu jest najpoważniejsze od 1300 lat?

Jakie czynniki przyczyniają się do osłabienia letniego systemu monsunowego?

Jakie działania eksperci proponują, aby przeciwdziałać narastającemu kryzysowi wodnemu w regionie?

Jakie znaczenie ma rzeka Ganges dla ludzi i ekosystemów w Indiach i krajach sąsiednich?

Ganges – rzeka o długości 2700 kilometrów, która swój początek ma w Himalajach, a wpada do Zatoki Bengalskiej – padł ofiarą rekordowej suszy. Jak wskazują naukowcy z Indyjskiego Instytutu Technologii w Gandhinagarze oraz Uniwersytetu Arizońskiego w Tucson, winne są zmiany klimatu.

Reklama Reklama

Ganges wysycha. Eksperci: Tak źle jeszcze nie było

W badaniach opublikowanych w magazynie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences” eksperci wykorzystali kombinację historycznych danych, modeli hydrologicznych oraz pomiarów paleoklimatologicznych. Na pierwszym etapie prac zrekonstruowano przepływ rzeki w ciągu ostatnich 1300 lat – od 700 roku naszej ery do 2012 roku – zaś później, za pomocą zaawansowanych programów komputerowych, połączono te dane ze współczesnymi pomiarami. W ten sposób powstała oś czasu przepływu rzeki. By zapewnić dokładność, naukowcy wyniki porównali z udokumentowanymi historycznymi suszami oraz związanymi z nimi klęskami głodu.

Najnowsze badania wykazały, że w okresie od 1991 do 2020 roku wysychanie rzeki Ganges było o 76 proc. większe niż podczas największej suszy, jaka miała miejsce w XVI wieku. „Obecne wysychanie jest najpoważniejsze od 1300 lat i przekracza skalę wszystkich dotychczas odnotowanych susz w historii tej rzeki” – wskazują naukowcy.