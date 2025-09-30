Reklama

Ganges wysycha. Eksperci: Tak źle nie było od 1300 lat

Badacze ostrzegają, że Ganges – przepływająca przez Indie i Bangladesz rzeka w południowej Azji – wysycha w zastraszającym tempie. „Obecne wysychanie jest najpoważniejsze od 1300 lat i przekracza skalę wszystkich dotychczas odnotowanych susz w historii tej rzeki” – wskazują naukowcy

Publikacja: 30.09.2025 11:46

Ganges w miejscowości Rishikesh w stanie Uttarakhand.

Ganges w miejscowości Rishikesh w stanie Uttarakhand.

Foto: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego obecne wysychanie Gangesu jest najpoważniejsze od 1300 lat?
  • Jakie czynniki przyczyniają się do osłabienia letniego systemu monsunowego?
  • Jakie działania eksperci proponują, aby przeciwdziałać narastającemu kryzysowi wodnemu w regionie?
  • Jakie znaczenie ma rzeka Ganges dla ludzi i ekosystemów w Indiach i krajach sąsiednich?

Ganges – rzeka o długości 2700 kilometrów, która swój początek ma w Himalajach, a wpada do Zatoki Bengalskiej – padł ofiarą rekordowej suszy. Jak wskazują naukowcy z Indyjskiego Instytutu Technologii w Gandhinagarze oraz Uniwersytetu Arizońskiego w Tucson, winne są zmiany klimatu. 

Ganges wysycha. Eksperci: Tak źle jeszcze nie było

W badaniach opublikowanych w magazynie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences” eksperci wykorzystali kombinację historycznych danych, modeli hydrologicznych oraz pomiarów paleoklimatologicznych. Na pierwszym etapie prac zrekonstruowano przepływ rzeki w ciągu ostatnich 1300 lat – od 700 roku naszej ery do 2012 roku – zaś później, za pomocą zaawansowanych programów komputerowych, połączono te dane ze współczesnymi pomiarami. W ten sposób powstała oś czasu przepływu rzeki. By zapewnić dokładność, naukowcy wyniki porównali z udokumentowanymi historycznymi suszami oraz związanymi z nimi klęskami głodu. 

Inwazyjny gatunek wodorostów Rugulopteryx okamurae na sieci rybackiej hiszpańskiego kutra na wodach
Planeta
Tysiące ton inwazyjnych wodorostów na plażach w Hiszpanii. Władze są bezradne

Najnowsze badania wykazały, że w okresie od 1991 do 2020 roku wysychanie rzeki Ganges było o 76 proc. większe niż podczas największej suszy, jaka miała miejsce w XVI wieku. „Obecne wysychanie jest najpoważniejsze od 1300 lat i przekracza skalę wszystkich dotychczas odnotowanych susz w historii tej rzeki” – wskazują naukowcy.

Eksperci wskazują, że choć w tym kryzysie naturalne wzorce klimatyczne odgrywają pewną rolę, kluczowym czynnikiem jest tu osłabienie letniego monsunowego systemu opadów. Zjawisko to wiąże się bezpośrednio z działalnością człowieka. Wśród jego głównych czynników wymienia się ocieplenie Oceanu Indyjskiego oraz zanieczyszczenie powietrza powodowane przez drobne cząstki stałe i ciekłe, pochodzące m.in. z fabryk, pojazdów i elektrowni, co ogranicza ilość opadów.

„Aktualne wysychanie zdecydowanie wykracza poza zakres zmienności klimatycznej ostatniego tysiąclecia, a większość globalnych modeli klimatycznych nie potrafi tego uchwycić” – podkreślają autorzy badania. „Nasze ustalenia pokazują pilną potrzebę dokładniejszego badania interakcji między czynnikami wpływającymi na opady monsunowe, w tym zmiennością klimatu na dużą skalę i wymuszeniami antropogenicznymi” – dodają. 

Susza w Indiach. Czy Ganges można uratować?

Zdaniem naukowców istnieją dwa kluczowe kierunki działań, które mogą pomóc rozwiązać problem związany z wysychaniem Gangesu. Jak zaznaczają badacze, po pierwsze konieczne jest udoskonalenie modeli klimatycznych, tak aby lepiej uwzględniały one wpływ działalności człowieka na warunki regionalne. Po drugie – biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie Gangesu jako źródła wody pitnej, dla rolnictwa, przemysłu i przyrody – należy jak najszybciej wdrożyć nowe strategie adaptacyjnego zarządzania zasobami wodnymi. Mają one ograniczyć ryzyko narastającego niedoboru wody w regionie – wskazują. 

Co istotne, od Gangesu zależy przetrwanie niemal 600 milionów ludzi w Indiach i krajach sąsiednich. W dolinie położonej wzdłuż 2500-kilometrowej rzeki od stanu wody uzależnione jest jednak życie nie tylko ludzi, ale także wyjątkowej fauny i flory, która mierzy się dziś z najgorszą suszą od 1300 lat. 

Źródło: rp.pl

