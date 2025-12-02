Według badań, północ i północny zachód Europy – w tym duża część Skandynawii, fragmenty Wielkiej Brytanii oraz Portugalia – notują wzrost wilgotności. Z kolei znaczne obszary południa i południowego wschodu – w tym Hiszpania, Włochy, Francja, Szwajcaria, Niemcy – systematycznie tracą wodę. Problem dotyczy także Polski i – w jeszcze większym stopniu – Ukrainy.

Prof. Mohammad Shamsudduha z UCL podkreśla, że zebrane dane są jednoznaczne oraz że politycy nie mogą ignorować wyników badań. „To powinien być sygnał alarmowy. Nie mówimy już o ograniczeniu ocieplenia do 1,5°C – prawdopodobnie zmierzamy w kierunku 2°C i właśnie obserwujemy tego konsekwencje” – zaznacza, cytowany przez „The Guardian”.

Europa: Rośnie zużycie wód gruntowych

W badaniu wyodrębniono dane dotyczące wód gruntowych. Okazało się, że – mimo uznawania ich za bardziej odporne na zmiany klimatu – ich poziom również szybko spada. To szczególnie istotne o tyle, że w wielu regionach Europy to właśnie wody gruntowe stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia dla ludności i rolnictwa.

Jak zauważa „The Guardian”, dane Europejskiej Agencji Środowiska pokazują, że choć w latach 2000–2022 całkowity pobór wód w UE spadł, pobór wód gruntowych wzrósł o 6 proc.. Wynika to głównie ze wzrostu zapotrzebowania gospodarstw domowych (18 proc.) i rolnictwa (17 proc.). W 2022 r. wody podziemne pokrywały 62 proc. zapotrzebowania publicznego i 33 proc. potrzeb rolnictwa.

Jak podkreśla rzecznik Komisji Europejskiej, państwom, które powinny przygotować gospodarkę i infrastrukturę do skutków zmian klimatu, pomóc może strategia odporności wodnej. Jej celem – jak wskazują eksperci – jest budowa „gospodarki inteligentnej pod względem zużycia wody”. Towarzysząca jej rekomendacja dotycząca efektywności wodnej zakłada poprawę o co najmniej 10 proc. do 2030 r. Badacze podkreślają, że obecnie jednym z kluczowych wyzwań jest zmniejszenie strat w sieciach wodociągowych, które w UE wahają się od 8 do aż 57 proc.