Europa wysycha: Alarmujące dane o zasobach wodnych. Polska ma problem

Europa bardzo szybko traci zasoby wodne – alarmują eksperci. Z danych – opartych na analizie zdjęć satelitarnych z lat 2002–2024 – wynika, że na wysychanie narażone jest także Polska oraz – w jeszcze większym stopniu – Ukraina.

Publikacja: 02.12.2025 05:00

Tego lata stan wody w Wiśle w Warszawie był rekordowo niski.

Foto: Paweł Supernak/PAP

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego eksperci alarmują o szybkim kurczeniu się europejskich zasobów wodnych?
  • Jakie nowe wyzwania hydrologiczne stoją przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polską i Ukrainą?
  • Które obszary Europy doświadczają zmiany w poziomie wilgotności i jak to wpływa na zasoby wodne?
  • Jakie są prognozy dotyczące przyszłych skutków spadku poziomu wód gruntowych dla rolnictwa i ekosystemów?
  • Jakie działania i strategie zaleca się w celu zwiększenia odporności wodnej w Europie?

Analiza dwóch dekad danych satelitarnych (2002–2024) – przeprowadzona przez naukowców z University College London (UCL) we współpracy z Watershed Investigations i brytyjskim dziennikiem „The Guardian” – wskazuje, że Europa niebawem może mieć bardzo poważny problem z zasobami wodnymi. Jak podkreślają badacze, duża część kontynentu systematycznie wysycha.

Zasoby wodne w Europie. Wysychają Ukraina i Polska

Nowa analiza pokazuje, że w wielu regionach Europy zasoby słodkiej wody wyraźnie się kurczą. Co szczególnie niepokojące – proces ten dotyczy już nie tylko obszarów od dawna narażonych na suszę.

Duże obawy budzi także, że nie jest to jedynie chwilowy kryzys – będący na przykład efektem anomalii pogodowych – a przejaw zmian, jakie zachodzą w europejskim systemie hydrologicznym.

Według badań, północ i północny zachód Europy – w tym duża część Skandynawii, fragmenty Wielkiej Brytanii oraz Portugalia – notują wzrost wilgotności. Z kolei znaczne obszary południa i południowego wschodu – w tym Hiszpania, Włochy, Francja, Szwajcaria, Niemcy – systematycznie tracą wodę. Problem dotyczy także Polski i – w jeszcze większym stopniu – Ukrainy.

Prof. Mohammad Shamsudduha z UCL podkreśla, że zebrane dane są jednoznaczne oraz że politycy nie mogą ignorować wyników badań. „To powinien być sygnał alarmowy. Nie mówimy już o ograniczeniu ocieplenia do 1,5°C – prawdopodobnie zmierzamy w kierunku 2°C i właśnie obserwujemy tego konsekwencje” – zaznacza, cytowany przez „The Guardian”.

Europa: Rośnie zużycie wód gruntowych

W badaniu wyodrębniono dane dotyczące wód gruntowych. Okazało się, że – mimo uznawania ich za bardziej odporne na zmiany klimatu – ich poziom również szybko spada. To szczególnie istotne o tyle, że w wielu regionach Europy to właśnie wody gruntowe stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia dla ludności i rolnictwa.

Jak zauważa „The Guardian”, dane Europejskiej Agencji Środowiska pokazują, że choć w latach 2000–2022 całkowity pobór wód w UE spadł, pobór wód gruntowych wzrósł o 6 proc.. Wynika to głównie ze wzrostu zapotrzebowania gospodarstw domowych (18 proc.) i rolnictwa (17 proc.). W 2022 r. wody podziemne pokrywały 62 proc. zapotrzebowania publicznego i 33 proc. potrzeb rolnictwa.

Jak podkreśla rzecznik Komisji Europejskiej, państwom, które powinny przygotować gospodarkę i infrastrukturę do skutków zmian klimatu, pomóc może strategia odporności wodnej. Jej celem – jak wskazują eksperci – jest budowa „gospodarki inteligentnej pod względem zużycia wody”. Towarzysząca jej rekomendacja dotycząca efektywności wodnej zakłada poprawę o co najmniej 10 proc. do 2030 r. Badacze podkreślają, że obecnie jednym z kluczowych wyzwań jest zmniejszenie strat w sieciach wodociągowych, które w UE wahają się od 8 do aż 57 proc.

Shamsudduha ostrzega, iż wysychanie Europy może mieć bardzo poważne skutki dla rolnictwa oraz ekosystemów zależnych od wód gruntowych. „Skutki będą daleko idące – uderzą w bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo i ekosystemy zależne od wód, zwłaszcza tych zasilanych przez wody podziemne” – mówi.

„Procesy od dawna obserwowane na globalnym Południu – w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce – dziś stają się realnym wyzwaniem dla Europy” – dodaje. „Zmiany klimatyczne wyraźnie dotykają tej samej Europy” – zauważa ekspert, zaznaczając, że Europa powinna otworzyć się na „nowe – nawet niekonwencjonalne – pomysły”. Badacz wskazał tu między innymi na powszechne systemy zbierania wody deszczowej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Susza Miejsca Regiony Europa Klimat Zmiany klimatu
