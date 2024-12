ESG coraz mocniej wkracza do biznesowego świata

Z tegorocznego badania firmy Ayming wynika, że zaledwie 25 proc. firm objętych raportowaniem od 2025 r. jest już na to przygotowanych. Większość jest na wczesnym etapie prac. Jako jedną z głównych przeszkód w raportowaniu wskazują brak spójnych wytycznych. Tę odpowiedź wybrało 59 proc. respondentów. Z kolei 55 proc. narzeka na techniczne aspekty, takie jak gromadzenie i weryfikacja danych.

Niepokojące wnioski płyną z analizy działań podejmowanych w zakresie raportowania ESG przez największe firmy, które – przynajmniej w teorii – powinny być do tego przygotowane najlepiej. Według danych KPMG jedynie 56 z 100 największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku opublikowało dane klimatyczne i środowiskowe (wobec 56 w 2023 r.)., a ich średni wynik wynosi nieco ponad 5 pkt w dziesięciostopniowej skali. Jest gorszy niż w zeszłym roku.

Niepokojące wnioski płyną również z analizy wskaźnika KPMG dojrzałości do badania informacji niefinansowych. Aż 71 proc. przedsiębiorstw znajduje się na wczesnym etapie. Odsetek ten spadł o 4 pkt proc. względem 2023 r. Natomiast o 4 pkt proc. do 29 proc. w górę poszedł odsetek respondentów deklarujących, że mają odpowiednie zasoby i kompetencje gwarantujące gotowość do zewnętrznej weryfikacji raportowania ESG (dyrektywa nakłada taki obowiązek). Również 29 proc. firm, czyli o 3 pkt proc. więcej niż w 2023 r., dysponuje ścieżką audytową umożliwiającą dokładny rejestr dokumentów, procesów i decyzji, co pozwala na ich skuteczną weryfikację w ramach audytu ESG.

Wprawdzie od 2025 r. obowiązek raportowania niefinansowego obejmie tylko największe firmy, ale mniejsze nie powinny zwlekać z przygotowaniami. Wprowadzenie odpowiednich procedur jeszcze przed formalnym objęciem obowiązkiem raportowania może przynieść szereg korzyści. Firmy zyskują dodatkowy czas na przetestowanie i zoptymalizowanie całego procesu. Mogą wyłapać ewentualne błędy i skorygować procedury, zanim ich raporty trafią na rynek. Na dłuższą metę ma to również korzyść finansową: koszty przygotowania sprawozdania mogą być rozłożone w czasie.

Niepokojące dane

W 2015 r. po raz pierwszy w historii rządy wspólnie uzgodniły, że podejmą walkę, aby ograniczyć globalne ocieplenie i przeciwdziałać jego skutkom. Podczas Światowej Konferencji Klimatycznej w Paryżu sygnatariusze porozumienia zgodzili się ograniczyć globalne ocieplenie docelowo do 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej.

Od tego czasu minęło dziewięć lat. Niestety, celów zapisanych w porozumieniu paryskim raczej osiągnąć się nie uda. Temperatury notowane w ostatnich latach są coraz wyższe. Według najnowszych danych, w 15 z ostatnich 16 miesięcy temperatura była o 1,5 stopnia wyższa od średniej sprzed epoki przemysłowej. Wszystko wskazuje na to, że w 2024 r. znów padnie niechlubny rekord. Eksperci z programu Copernicus przewidują, że średnia globalna temperatura w bieżącym roku będzie co najmniej 1,55 stopnia powyżej globalnej średniej przedindustrialnej. W 2023 r. było to 1,48 stopnia i już wtedy ONZ bił na alarm.