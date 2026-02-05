Za tym idzie szybkie zmniejszanie się populacji ryb słodkowodnych. Poszczególne gatunki reagują zresztą inaczej: te, które zwykły żyć w chłodniejszych wodach giną lub zmniejszają swój rozmiar. Ciepłolubne z kolei zyskują niewiele, bo i one są uzależnione od sprawnego działania całego ekosystemu rzeki czy jeziora. Wszystkie zmieniają przyzwyczajenia związane z migracją i rozmnażaniem się.

W wielu przypadkach – podobnie jak miało to miejsce na Odrze – obniżanie się poziomu rzeki czy zbiornika sprawia, że uwalniają się zalegające na dnie zanieczyszczenia, które gromadziły się tam przez dekady. W obliczu tych zmian dotychczasowe sposoby zarządzania i chronienia zasobów słodkowodnych stają się nieskuteczne.

Prawdopodobnie największe badania nad korelacją między zmianami klimatu a zachowaniami i liczebnością ryb słodkowodnych (lub migrujących w określonym czasie z mórz i oceanów do słodkowodnych cieków i akwenów) przeprowadzili badacze z University of Bristol. Objęły one około sześciuset gatunków i ponad 10 tysięcy próbek oraz perspektywę kilku dekad, od 1958 do 2019 r. Wyniki, opublikowane na łamach magazynu „PNAS”, jasno odzwierciedlają proces ucieczki gatunków i kurczenia się populacji. I ocieplania się wód śródlądowych: średnio w tempie 0,21 st. C na dekadę.

– Powszechną odpowiedzią gatunków zamieszkujących morskie i śródlądowe habitaty na ocieplenie jest zwiększanie się populacji bliżej biegunów, gdzie tworzą się nowe środowiska dla życia, i spadek populacji w obszarach bliższych równikowi, gdzie jest już dla nich zbyt ciepło – podsumowywał prof. Martin Genner, jeden ze współautorów badania. Dla wód śródlądowych ta „nowa równowaga” jednak nie ma znaczenia. – Nasze ustalenia wskazują, że oczekiwane dalsze ocieplenie będzie prowadzić do szeroko zakrojonych przesunięć w strukturze wspólnot gatunków rzecznych, w tym spadku liczebności – dodawał.

Sprzężenie melioracji i ocieplenia

Co naukowcy próbują uchwycić teoretycznie, to wędkarze widzą na co dzień, również w Polsce. „Jezioro, na którym łowiliśmy, w najgłębszym miejscu teraz miało plus minus 2 metry głębokości. Z tego, co mówił (miejscowy wędkarz – red.), kiedyś miało dwa razy tyle, zajmując jednocześnie znacznie większą powierzchnię. Dziś pełno na nim wzdręg i płoci, a i pewnie kilka linów też by się znalazło. Z tego, co mówił mój rozmówca, kiedyś pływały w nim okazy, zdarzały się węgorze i karpie” – czytamy na jednym z forów wędkarskich.