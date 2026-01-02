Naukowcy i obrońcy praw zwierząt od lat zabiegali o wpisanie pszczół bezżądłowych na międzynarodowe listy gatunków zagrożonych. Próby te kończyły się jednak fiaskiem. Decyzja podjęta przez władze Peru – zdaniem ekspertów – jest przełomowa.

„To rozporządzenie wyznacza punkt zwrotny w naszej relacji z naturą – dostrzega pszczoły bezżądłowe, uznaje je za podmioty posiadające prawa i potwierdza ich kluczową rolę w ochronie ekosystemów” – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Constanza Prieto, dyrektorka regionalna Earth Law Center, międzynarodowej organizacji działającej na rzecz uznania i ochrony praw natury.

Naukowcy od lat walczyli o ochronę pszczół bezżądłowych

Rozporządzenia – przyjęte w ciągu ostatnich miesięcy w dwóch regionach Peru – są efektem wieloletnich badań i działań, którym przewodziła Rosa Vásquez Espinoza, biolożka i założycielka Amazon Research Internacional (ARI), peruwiańskiej organizacji zajmującej się ochroną różnorodności biologicznej oraz ekosystemów. Grupa łączy naukę z wiedzą rdzennych społeczności, koncentrując się na zrównoważonej regeneracji Amazonii, m.in. poprzez badania nad pszczołami bezżądłowymi i wspieranie lokalnych społeczności w celu łagodzenia skutków zmian klimatu oraz ochrony kultury.

Espinoza od kilku lat podróżuje po Amazonii, współpracując z rdzennymi społecznościami przy dokumentowaniu wiedzy na temat pszczół bezżądłowych. Swoje badania nad tymi owadami rozpoczęła w 2020 r., kiedy poproszono ją o analizę ich miodu, wykorzystywanego w czasie pandemii w rdzennych społecznościach dotkniętych niedoborem środków do leczenia Covid-19. Wyniki badań były dla niej zaskakujące. „Widziałam setki cząsteczek o właściwościach leczniczych – znanych z działania biologicznego” – mówi. Jak dodaje, odkryte w miodzie związki wykazywały m.in. działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, antybakteryjne, antyoksydacyjne, a nawet przeciwnowotworowe.

Eksperci rozpoczęli następnie ekspedycje badawcze, podczas których – we współpracy z ludami rdzennymi – dokumentowali tradycyjne metody odnajdywania i hodowli pszczół bezżądłowych oraz pozyskiwania ich miodu. Gatunki te występują w strefach tropikalnych na całym świecie, jednak centrum ich występowania pozostaje Amazonia. Żyje tam około połowa z 500 znanych gatunków tych owadów. Są one najstarszymi pszczołami na Ziemi i odpowiadają za zapylanie ponad 80 proc. flory regionu, w tym takich upraw jak kakao, kawa czy awokado.