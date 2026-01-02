Reklama

Pszczoły z Amazonii zyskały prawa. Przełomowa decyzja w walce o ochronę przyrody

Pochodzące z Amazonii pszczoły bezżądłowe – należące do najstarszych gatunków pszczół na świecie – stały się pierwszymi owadami w historii, które objęto ochroną prawną. To precedens w skali globalnej – podobne przepisy nie obowiązują nigdzie indziej na świecie.

Publikacja: 02.01.2026 15:19

W regonie Amazonii pszczoły bezżądłowe odpowiedzialne są za zapylanie między innymi upraw kakao czy

Foto: ANTOINE BOUREAU / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego pszczoły bezżądłowe z Amazonii zyskały ochronę prawną?
  • Jakie zagrożenia stoją przed pszczołami bezżądłowymi w ich naturalnym środowisku?
  • W jaki sposób nowe przepisy mogą wpłynąć na ochronę przyrody w skali globalnej?
  • Jakie znaczenie kulturowe i duchowe mają pszczoły bezżądłowe dla rdzennych społeczności Amazonii?
  • Dlaczego nowe regulacje w Peru są określane jako globalny precedens?
  • W jaki sposób naukowcy i obrońcy przyrody przyczynili się do objęcia pszczół bezżądłowych formalną ochroną?

Decyzja o objęciu formalną ochroną pszczół bezżądłowych zapadła na razie jedynie w dwóch regionach Peru. Eksperci podkreślają jednak, że może stać się ona impulsem do podjęcia podobnych działań także w innych częściach globu. 

Pszczoły bezżądłowe z Amazonii objęte ochroną prawną

Władze Peru zdecydowały się na taki krok z prostego powodu – pszczoły bezżądłowe znajdują się pod coraz większą presją. Zagrażają im zmiany klimatu, wylesianie, stosowanie pestycydów w rolnictwie, a także konkurencja ze strony pszczół europejskich.

Nowe regulacje obejmują rozległe obszary peruwiańskiej Amazonii i gwarantują pszczołom bezżądłowym prawo do istnienia oraz do rozwoju. Gatunki te, w przeciwieństwie do europejskich pszczół miodnych, nie posiadają żądła. Od czasów przedkolumbijskich były one hodowane przez ludność rdzenną, a naukowcy uznają je za kluczowych zapylaczy lasów deszczowych, odpowiedzialnych za podtrzymywanie bioróżnorodności oraz zdrowia ekosystemów.

Naukowcy i obrońcy praw zwierząt od lat zabiegali o wpisanie pszczół bezżądłowych na międzynarodowe listy gatunków zagrożonych. Próby te kończyły się jednak fiaskiem. Decyzja podjęta przez władze Peru – zdaniem ekspertów – jest przełomowa. 

„To rozporządzenie wyznacza punkt zwrotny w naszej relacji z naturą – dostrzega pszczoły bezżądłowe, uznaje je za podmioty posiadające prawa i potwierdza ich kluczową rolę w ochronie ekosystemów” – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Constanza Prieto, dyrektorka regionalna Earth Law Center, międzynarodowej organizacji działającej na rzecz uznania i ochrony praw natury.

Naukowcy od lat walczyli o ochronę pszczół bezżądłowych

Rozporządzenia – przyjęte w ciągu ostatnich miesięcy w dwóch regionach Peru – są efektem wieloletnich badań i działań, którym przewodziła Rosa Vásquez Espinoza, biolożka i założycielka Amazon Research Internacional (ARI), peruwiańskiej organizacji zajmującej się ochroną różnorodności biologicznej oraz ekosystemów. Grupa łączy naukę z wiedzą rdzennych społeczności, koncentrując się na zrównoważonej regeneracji Amazonii, m.in. poprzez badania nad pszczołami bezżądłowymi i wspieranie lokalnych społeczności w celu łagodzenia skutków zmian klimatu oraz ochrony kultury.

Espinoza od kilku lat podróżuje po Amazonii, współpracując z rdzennymi społecznościami przy dokumentowaniu wiedzy na temat pszczół bezżądłowych. Swoje badania nad tymi owadami rozpoczęła w 2020 r., kiedy poproszono ją o analizę ich miodu, wykorzystywanego w czasie pandemii w rdzennych społecznościach dotkniętych niedoborem środków do leczenia Covid-19. Wyniki badań były dla niej zaskakujące. „Widziałam setki cząsteczek o właściwościach leczniczych – znanych z działania biologicznego” – mówi. Jak dodaje, odkryte w miodzie związki wykazywały m.in. działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, antybakteryjne, antyoksydacyjne, a nawet przeciwnowotworowe.

Eksperci rozpoczęli następnie ekspedycje badawcze, podczas których – we współpracy z ludami rdzennymi – dokumentowali tradycyjne metody odnajdywania i hodowli pszczół bezżądłowych oraz pozyskiwania ich miodu. Gatunki te występują w strefach tropikalnych na całym świecie, jednak centrum ich występowania pozostaje Amazonia. Żyje tam około połowa z 500 znanych gatunków tych owadów. Są one najstarszymi pszczołami na Ziemi i odpowiadają za zapylanie ponad 80 proc. flory regionu, w tym takich upraw jak kakao, kawa czy awokado.

Eksperci podkreślają, że pszczoły bezżądłowe są niezwykle istotne dla ekosystemów, ale mają również ogromne znaczenie kulturowe i duchowe dla rdzennych ludów Amazonii. „W pszczołach tych zawarta jest rdzenna wiedza przekazywana od czasów naszych dziadków. Pszczoła bezżądłowa istnieje od niepamiętnych czasów i odzwierciedla nasze współistnienie z lasem deszczowym” – zaznacza Apu Cesar Ramos, przewodniczący organizacji EcoAshaninka z Rezerwatu Komunalnego Asháninka, chronionego obszaru leśnego w Peru.

Zmiany klimatu, pestycydy, wylesianie. Co zagraża pszczołom?

Espinoza zaznacza, że już na początku swoich badań odbierała niepokojące sygnały dotyczące pszczół bezżądłowych. „Członkowie społeczności mówili: »Nie widzę już moich pszczół. Kiedyś wystarczyło 30 minut marszu w głąb dżungli, żeby je znaleźć. Teraz zajmuje to godziny«” – opowiada. Problematyczne było także to, że analizy chemiczne przeprowadzone przez naukowców wykazały obecność śladów pestycydów w miodzie, mimo że pasieki znajdowały się z dala od rolnictwa przemysłowego.

Naukowcy wyjaśniają, że brak powszechnej wiedzy o pszczołach bezżądłowych utrudniał pozyskiwanie środków na badania. Zespół Espinozy równolegle z pracą terenową prowadził więc działania na rzecz oficjalnego uznania tych owadów – zarówno w Peru, jak i w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Jak zauważają eksperci, brak danych uniemożliwiał wpisanie gatunku na listy zwierząt chronionych. Z kolei brak wpisu na te listy blokował finansowanie badań – powstało więc błędne koło. Dopiero w 2023 r. rozpoczęto formalny projekt mapowania zasięgu pszczół bezżądłowych, co – po konsultacjach z IUCN i władzami peruwiańskimi – uznano za kluczowe. Wyniki badań wykazały związek między wylesianiem a spadkiem liczebności tych owadów, co przyczyniło się do uchwalenia w 2024 r. ustawy uznającej pszczoły bezżądłowe za rodzimy gatunek Peru. Był to niezwykle ważny krok – peruwiańskie prawo nakłada bowiem obowiązek ochrony rodzimych gatunków.

Wraz z kolejnymi badaniami naukowcy zaczęli odkrywać coraz więcej zagrożeń, z którymi muszą mierzyć się pszczoły bezżądłowe. Eksperci wyjaśniają, że w latach 50. XX wieku w Brazylii prowadzono eksperyment mający na celu stworzenie pszczół produkujących więcej miodu w warunkach tropikalnych. Doprowadziło to do powstania tzw. pszczół afrykanizowanych – znacznie bardziej agresywnych owadów, nierzadko określanych mianem „afrykańskich pszczół-zabójców”.

Zespół Espinozy ustalił, że zaczęły one wypierać łagodne pszczoły bezżądłowe z ich naturalnych siedlisk. Gmina Satipo – na terenie której zaobserwowano wyjątkowo nasilone zjawisko konkurencji międzygatunkowej – jako pierwsza przyjęła w październiku rozporządzenie przyznające pszczołom bezżądłowym prawa. Na obszarze znajdującego się tam rezerwatu Avireri Vraem owady te uzyskały m.in. prawo do istnienia i rozwoju, utrzymywania zdrowych populacji, życia w środowisku wolnym od zanieczyszczeń, w stabilnych warunkach klimatycznych oraz – co kluczowe – do reprezentacji prawnej w przypadku zagrożenia lub wyrządzenia szkody. Drugą gminą, która 22 grudnia przyjęła analogiczne przepisy, była Nauta w regionie Loreto.

Pszczoły objęte ochroną prawną. Nowe przepisy to precedens w skali globalnej 

Wprowadzone w Peru rozporządzenia stanowią precedens w skali globalnej – podobne prawo nie obowiązuje nigdzie indziej na świecie. Jak podkreśla Constanza Prieto, przepisy mogą stać się podstawą do opracowania polityk zapewniających przetrwanie pszczół, w tym działań na rzecz zalesiania i odtwarzania siedlisk, ścisłej regulacji stosowania pestycydów i herbicydów, łagodzenia skutków zmian klimatu oraz rozwoju badań naukowych.

Inicjatywa zyskała już szerokie poparcie międzynarodowe. Globalna petycja organizacji Avaaz – skupiającej aktywistów działających na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym – wzywająca do objęcia podobnymi przepisami całego Peru, zebrała już ponad 386 tysięcy podpisów. Zainteresowanie wprowadzeniem podobnego prawa wyraziły już także organizacje z Boliwii, Holandii oraz Stanów Zjednoczonych. Tamtejsi działacze rozważają wykorzystanie peruwiańskiego przykładu w walce o prawa dzikich pszczół w swoich krajach.

„Pszczoła bezżądłowa daje nam pożywienie i leki. Musi stać się znana, aby więcej ludzi ją chroniło. Dlatego prawo, które chroni te pszczoły i ich prawa, jest dla nas ogromnym krokiem naprzód – nadaje wartość doświadczeniu naszych rdzennych społeczności i samemu lasowi deszczowemu” – podkreśla Apu Cesar Ramos. Dr César Delgado z Instytutu Badań Amazonii Peruwiańskiej określa zaś pszczoły bezżądłowe mianem „pierwotnych zapylaczy” Amazonii. Jak wyjaśnia, ich rola wykracza poza samo rozmnażanie roślin i obejmuje ochronę bioróżnorodności, zachowanie lasów oraz globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Źródło: rp.pl

