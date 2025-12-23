Reklama
Żywność staje się bardziej kaloryczna, ale mniej odżywcza. Spada ilość białka

Rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze sprawia, że żywność staje się bardziej kaloryczna, a jednocześnie mniej odżywcza – uważają holenderscy naukowcy. „Zmiana klimatu nie jest odległym problemem. Jej skutki już teraz widać na naszych talerzach” – ostrzegają eksperci.

Publikacja: 23.12.2025 10:54

Eksperci odnotowali m.in. wyraźny spadek zawartości cynku w produktach rolnych, a także wzrost poziomu ołowiu w roślinach.

Foto: Markus Spiske Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmiany klimatu wpływają na wartość odżywczą żywności?
  • Jakie odkrycia przyniosły najnowsze badania naukowe dotyczące składu roślin?
  • W jaki sposób rosnące stężenie CO₂ w atmosferze wpływa na składniki odżywcze roślin?
  • Jak zmienia się wartość odżywcza kluczowych upraw rolniczych pod wpływem dwutlenku węgla?
  • Jak zróżnicowane są reakcje różnych roślin na podwyższony poziom CO₂?
  • Co sugerują naukowcy w kontekście przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego?

Zespół ekspertów – kierowany przez dr Sterre ter Haar z Uniwersytetu w Lejdzie – opracował nową metodę badawczą, która umożliwiła porównanie wyników wielu badań poświęconych reakcji roślin na zwiększone stężenie dwutlenku węgla.

Wyniki badań – nawet dla naukowców – były dość zaskakujące – wskazują one bowiem, że choć plony rosną wraz ze wzrostem poziomu CO₂ w atmosferze, to jednocześnie spada ich wartość odżywcza. Zaobserwowano m.in. wyraźny spadek zawartości cynku oraz wzrost poziomu ołowiu w roślinach.

„Przekonanie się, jak dramatyczne były niektóre zmiany w składzie odżywczym i jak różniły się one między poszczególnymi roślinami, było dużym zaskoczeniem” – mówi Sterre ter Haar w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”. „Obserwujemy całkowitą zmianę składu naszej żywności. To rodzi pytanie, czy powinniśmy w jakiś sposób dostosować naszą dietę albo sposób uprawy i produkcji żywności” – dodaje.

Zmiany klimatu prowadzą do obniżenia wartości odżywczej roślin

Choć naukowcy od około dziesięciu lat analizują wpływ rosnącego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na rośliny, dotychczas trudno było wyciągnąć z badań jednoznaczne wnioski – wyników nie dawało się bowiem łatwo porównać. Jak wyjaśniają eksperci, w najnowszym badaniu zastosowano wspólny punkt odniesienia, oparty na założeniu, że im więcej dwutlenku węgla w powietrzu, tym silniejszy jego wpływ na wzrost roślin.

Naukowcy przyjęli, że jeśli stężenie CO₂ się podwaja, to jego wpływ na zawartość składników odżywczych w roślinach również się podwaja – takie podejście pozwoliło zestawić ze sobą niemal 60 tysięcy pomiarów dotyczących 32 składników odżywczych w 43 gatunkach roślin uprawnych, takich jak ryż, ziemniaki, pomidory czy pszenica.

„Choć istniało wiele danych z wcześniejszych badań, odpowiedzi było niewiele” – tłumaczy ter Haar. „Badania te opierały się na eksperymentach porównawczych, w których rośliny rosły w identycznych warunkach, z wyjątkiem poziomu CO₂. Dawało to pewien wgląd w możliwe zmiany, ale próby były zazwyczaj zbyt małe, aby wyciągać jednoznaczne wnioski. Porównywanie poszczególnych badań było trudne, ponieważ – jak wiemy – bazowy poziom CO₂ w atmosferze stale rośnie, co oznacza, że zmienia się również punkt odniesienia w tych eksperymentach” – podkreśla.

W badaniu naukowcy jako punkt odniesienia przyjęli poziom dwutlenku węgla wynoszący 350 ppm, który bywa uznawany za ostatni „bezpieczny” poziom. Następnie porównali go z poziomem 550 ppm, który – według części badaczy – może zostać osiągnięty około 2065 r.. Analiza wykazała, że wraz ze wzrostem stężenia CO₂ większość składników odżywczych w roślinach ulega zmniejszeniu – przeciętny spadek wyniósł 3,2 proc. 

Jak wskazują naukowcy, w przypadku niektórych roślin zmiany były jednak znacznie większe. Dobrym przykładem jest tu ciecierzyca – badania wykazały, że zawartość cynku w tej roślinie może spaść nawet o 37,5 proc. Odnotowano także „istotny” spadek poziomu białka, cynku i żelaza w kluczowych uprawach – m.in. ryżu i pszenicy. Naukowcy ostrzegają, że może prowadzić to do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla człowieka, w tym m.in. do tzw. ukrytego głodu – sytuacji, w której ludzie spożywają wystarczającą ilość kalorii, lecz nie otrzymują odpowiedniej ilości niezbędnych składników odżywczych.

Jak wskazano w publikacji, obecny poziom CO₂ w atmosferze wynosi już 425,2 ppm, co – zdaniem autorów – już doprowadziło do „poważnego obniżenia wartości odżywczej roślin”.

Naukowcy: Skutki zmian klimatu widać na naszych talerzach

Eksperci podkreślają, że zmiany klimatu mają bardzo poważny wpływ na rolnictwo – zarówno na rośliny uprawiane w warunkach naturalnych, jak i nie. Holandia, w której przeprowadzono badanie, jest jednym z największych eksporterów produktów rolnych na świecie. Aż trzy czwarte krajowej produkcji trafia na eksport – a ponad 4 100 hektarów upraw znajduje się w szklarniach, gdzie rośliny hodowane są w środowisku wzbogaconym w dwutlenek węgla w celu zwiększenia plonów.

„Zmiana klimatu nie jest odległym problemem” – zaznacza Sterre ter Haar. „Jej skutki już teraz znajdują się na naszych talerzach” – dodaje.

Zdaniem wielu badaczy holenderska analiza stanowi solidną podstawę do dalszych badań. „To badanie dostarcza kluczowych informacji na temat tego, jak warunki środowiskowe wpływają na jakość odżywczą upraw, co jest niezbędne dla zapewnienia przyszłego bezpieczeństwa żywnościowego” – zauważa Courtney Leisner, adiunktka w dziedzinie nauk o roślinach i środowisku na Virginia Tech w Stanach Zjednoczonych.

Eksperci przypominają jednocześnie, że na wartość odżywczą roślin wpływ ma także dużo innych czynników. Jan Verhagen, zajmujący się zmianami klimatu i zrównoważonym rolnictwem na Uniwersytecie w Wageningen, wskazuje m.in. na istotną rolę nawozów. „Rzeczywiście, poziomy składników odżywczych w roślinach się zmieniają” – mówi. „Czy jest to związane wyłącznie z CO₂, moim zdaniem, jest mniej jasne. Wiemy, że odżywianie jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia, więc logiczne jest przesunięcie uwagi na ten temat” – dodaje. Jak zaznacza, konieczne są dalsze eksperymenty, które pomogą w planowaniu programów hodowlanych ukierunkowanych na określone poziomy składników odżywczych w różnych warunkach środowiskowych, a także w lepszym zrozumieniu wpływu praktyk rolniczych. 

„Naszym celem nie jest straszenie ludzi” – zapewnia główna autorka badania. „Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest jego uznanie, a my uważamy, że nasze badanie może być użytecznym elementem tej układanki” – podkreśla, zapowiadając kontynuację prac nad zależnością między zmianami klimatu a składem odżywczym żywności.

