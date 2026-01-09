Z tego artykułu się dowiesz: Jak bliskość ludzkich siedlisk może wpływać na ewolucyjne zmiany u dzikich zwierząt?

Jak działalność człowieka wpłynęła na wielkość i zachowanie apenińskich niedźwiedzi brunatnych?

Jakie są genetyczne konsekwencje izolacji dla populacji niedźwiedzi żyjących w bliskości człowieka?

Dlaczego różnorodność genetyczna niedźwiedzi apenińskich jest mniejsza niż w innych populacjach?

W jaki sposób genetyka niedźwiedzi pokazuje adaptację do zmniejszania konfliktów z ludźmi?

Jakie są ogólne wnioski naukowców dotyczące interakcji między ludźmi a dzikimi zwierzętami?

Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Molecular Biology and Evolution” przekonują, że niedźwiedzie brunatne zamieszkujące rejony o dużym zagęszczeniu osad ludzkich w środkowych Włoszech przeszły istotne zmiany ewolucyjne. Zgodnie z ustaleniami naukowców, stały się one wyraźnie mniejsze, a także zdecydowanie mniej agresywne w porównaniu do innych populacji tych zwierząt.

Reklama Reklama

Niedźwiedzie coraz mniejsze – i łagodniejsze. Zmienia je obecność człowieka

Od dłuższego czasu badacze podkreślają, że działalność człowieka kształtuje środowisko naturalne, wywierając znaczący wpływ na ekosystemy i bioróżnorodność. Do czynników najsilniej oddziałujących na dziką faunę należą zmiany siedlisk oraz ich nadmierna eksploatacja – nierzadko prowadzą one do spadku liczebności populacji lub zmian presji selekcyjnych, a w konsekwencji – do ewolucyjnych przekształceń gatunków.

Tym razem przedmiotem analizy naukowców była populacja apenińskiego niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos marsicanus) – niewielka i odizolowana grupa występująca wyłącznie w środkowych Włoszech, która charakteryzuje się długą historią bliskiego sąsiedztwa z ludzkimi społecznościami. Wcześniejsze badania wielokrotnie wykazywały, że zwierzęta te oddzieliły się od innych europejskich populacji niedźwiedzia brunatnego już około 2–3 tysiące lat temu i od tego czasu są całkowicie odizolowane od swoich krewnych.