Z tego artykułu się dowiesz: Jakie miejsce zajmuje rok 2025 w rankingu najcieplejszych lat w Polsce?

Jaka była średnia temperatura w Polsce w roku 2025 i jak to się ma do wieloletnich norm?

Jakie regiony Polski były najcieplejsze, a które najchłodniejsze w 2025 roku?

Jakie ekstremalne temperatury odnotowano w Polsce w 2025 roku?

Jaki był rozkład opadów w Polsce w 2025 roku i jak to wpływa na klimat?

Na jakich obszarach Polski obserwowano najmocniejsze i najsłabsze wzrosty temperatury od 1951 roku?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) opublikował raport podsumowujący wybrane elementy klimatu w Polsce w minionym roku. Jak podkreślają autorzy opracowania – zespół Zakładu Meteorologii i Klimatologii IMGW-PIB – pełna charakterystyka klimatu Polski w 2025 r. – obejmująca również bardziej zaawansowane analizy, w tym probabilistyczne – zostanie przedstawiona w kolejnym podsumowaniu, którego publikację zaplanowano na pierwszą połowę roku. Już teraz jednak dostępne są dane, które wskazują na utrzymywanie się niepokojących trendów klimatycznych.

Reklama Reklama

Zmiany klimatu w Polsce. Średnia temperatura w 2025 roku

Z danych IMGW wynika, że 2025 r. był trzecim najcieplejszym rokiem na świecie w historii pomiarów. Choć był nieco chłodniejszy od rekordowego 2024 r. oraz od 2023 r., w wielu regionach świata, w tym w Europie, odnotowano wyjątkowo wysokie temperatury powietrza i oceanu. Autorzy komunikatu wskazują również, że wstępne dane pokazują dalszy wzrost stężeń gazów cieplarnianych w 2025 r..

Również Europa doświadczyła w minionym roku wyjątkowo wysokich temperatur – wskazuje raport. Średnia temperatura na kontynencie wyniosła 10,41°C, czyli o 1,17°C więcej niż średnia z okresu referencyjnego 1991–2020. Rekordowy okazał się marzec, w którym średnia temperatura osiągnęła 6,03°C, przewyższając normę o 2,41°C.