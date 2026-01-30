– Niniejszy raport uzupełnia te dowody, pokazując, że same sporty zimowe przyczyniają się do tego wpływu zarówno bezpośrednio poprzez emisję dwutlenku węgla, jak i poprzez promowanie głównych zanieczyszczających poprzez reklamę i sponsoring. Sporty zimowe mogą być częścią rozwiązania, ale muszą odejść od dotychczasowych działań i porzucić nieuczciwych sponsorów – uważa Parkinson.

Przeciwko umowom ze sponsorami, których działalność szkodzi środowisku, jednoznacznie opowiedzieli się również sportowcy. Szwedzki zawodowy narciarz biegowy, Björn Sandström, stwierdził, że „Igrzyska olimpijskie zawsze będą generować emisje, a ich redukcja musi być priorytetem. Jednak największy wpływ Igrzysk to sygnał, jaki wysyłają światu. Kiedy ten sygnał jest napędzany przez sponsoring paliw kopalnych, jest to sprzeczne z nauką o klimacie i zagraża przyszłości sportów zimowych”.

Ukaleq Slettemark, grenlandzki biathlonista, zimowy olimpijczyk i były mistrz świata juniorów, przyznał że „nieuzasadnione jest to, że sporty zimowe dają firmom naftowym platformę do prezentowania pozytywnego wkładu w społeczeństwo, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. To całkowita sprzeczność, skoro przemysł paliw kopalnych jest największym sprawcą zmian klimatu, zaniku zim, a tym samym zagrożenia dla samego istnienia sportów zimowych”.

Sporty zimowe w erze zmian klimatycznych. Stacje narciarskie do zamknięcia

Według analizy Climate Central, od czasu, gdy zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w Cortinie d'Ampezzo, czyli od 1956 r. temperatury w lutym wzrosły w tym regionie Włoch o średnio 3,6 stopnia Celsjusza. Od tego czasu średnia liczba mroźnych dni w roku spadła w regionie o niemal 20 proc. a średnia grubość pokrywy śnieżnej w lutym spadła od początku lat 70. o ok. 15 centymetrów. Z kolei w Mediolanie średnia temperatura w lutym wzrosła od połowy lat 50. o 3,2 stopnia Celsjusza.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich pięciu lat z powodu rosnących temperatur Włochy straciły 265 ośrodków narciarskich. Nie są w tej sytuacji odosobnione: we Francji, która będzie gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 r. trzeba było zamknąć 180 niżej położonych ośrodków narciarskich, a w Szwajcarii – zamknięto 55 wyciągów narciarskich i kolejek gondolowych.