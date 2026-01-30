Aktualizacja: 30.01.2026 13:59 Publikacja: 30.01.2026 12:32
We Włoszech trwają gorączkowe przygotowania przed startem igrzysk.
Foto: KOJI ITO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP
Tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie, czyli Milano-Cortina 2026, odbędą się na północy Włoch, w regionie coraz bardziej zagrożonym zmianami klimatu. Rosnące temperatury i szybsze topnienie śniegu powodują konieczność wykorzystania sztucznie wytworzonego śniegu, aby zapewnić odpowiednie warunki do zorganizowania zawodów. Komitet organizacyjny potwierdził, że zamierza wykorzystać 2,4 miliona metrów sześciennych sztucznego śniegu, który powstanie z blisko miliona metrów sześciennych wody.
Autorzy raportu „Olympics Torched” oszacowali, że sama organizacja igrzysk wygeneruje ok. 930 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, co spowoduje utratę 2,3 kilometra kwadratowego pokrywy śnieżnej oraz ponad 14 milionów ton lodu lodowcowego. Jeszcze większe zniszczenia spowodują umowy z tegorocznymi sponsorami wydarzenia, czyli włoskim gigantem naftowo-gazowym Eni, producentem samochodów Stellantis oraz włoskimi liniami lotniczymi ITA Airways. Emisje pochodzące z tych trzech umów wyniosą aż 1,3 mln ton CO2, przy czym ponad połowę wygeneruje umowa z Eni.
Całkowity wpływ Igrzysk wraz z umowami sponsorskimi doprowadzi do utraty niemal 5,5 kilometra kwadratowego pokrywy śnieżnej i ponad 34 milionów ton lodu lodowcowego.
Główny autor raportu „Olympics Torched” Stuart Parkinson podkreślił, że „dla każdego, kto odwiedza góry, jest oczywiste, że pokrywa śnieżna zanika, a lodowce topnieją”.
– Niniejszy raport uzupełnia te dowody, pokazując, że same sporty zimowe przyczyniają się do tego wpływu zarówno bezpośrednio poprzez emisję dwutlenku węgla, jak i poprzez promowanie głównych zanieczyszczających poprzez reklamę i sponsoring. Sporty zimowe mogą być częścią rozwiązania, ale muszą odejść od dotychczasowych działań i porzucić nieuczciwych sponsorów – uważa Parkinson.
Przeciwko umowom ze sponsorami, których działalność szkodzi środowisku, jednoznacznie opowiedzieli się również sportowcy. Szwedzki zawodowy narciarz biegowy, Björn Sandström, stwierdził, że „Igrzyska olimpijskie zawsze będą generować emisje, a ich redukcja musi być priorytetem. Jednak największy wpływ Igrzysk to sygnał, jaki wysyłają światu. Kiedy ten sygnał jest napędzany przez sponsoring paliw kopalnych, jest to sprzeczne z nauką o klimacie i zagraża przyszłości sportów zimowych”.
Ukaleq Slettemark, grenlandzki biathlonista, zimowy olimpijczyk i były mistrz świata juniorów, przyznał że „nieuzasadnione jest to, że sporty zimowe dają firmom naftowym platformę do prezentowania pozytywnego wkładu w społeczeństwo, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. To całkowita sprzeczność, skoro przemysł paliw kopalnych jest największym sprawcą zmian klimatu, zaniku zim, a tym samym zagrożenia dla samego istnienia sportów zimowych”.
Według analizy Climate Central, od czasu, gdy zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w Cortinie d'Ampezzo, czyli od 1956 r. temperatury w lutym wzrosły w tym regionie Włoch o średnio 3,6 stopnia Celsjusza. Od tego czasu średnia liczba mroźnych dni w roku spadła w regionie o niemal 20 proc. a średnia grubość pokrywy śnieżnej w lutym spadła od początku lat 70. o ok. 15 centymetrów. Z kolei w Mediolanie średnia temperatura w lutym wzrosła od połowy lat 50. o 3,2 stopnia Celsjusza.
Szacuje się, że w ciągu ostatnich pięciu lat z powodu rosnących temperatur Włochy straciły 265 ośrodków narciarskich. Nie są w tej sytuacji odosobnione: we Francji, która będzie gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 r. trzeba było zamknąć 180 niżej położonych ośrodków narciarskich, a w Szwajcarii – zamknięto 55 wyciągów narciarskich i kolejek gondolowych.
