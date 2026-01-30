Inwestycje w nieruchomości w czasach zmian klimatu

O ile kwoty te w skali całego rynku nieruchomości nie robią piorunującego wrażenia, to ważniejszy jest fakt, że trend zaznacza się coraz konsekwentniej, dotyczy najgorętszych lokalizacji w kraju, a dane z platformy Idealista jasno pokazują, że Hiszpanie zaczynają migrować w obrębie swojego kraju na północ. W prowincjach cieszących się nieco niższymi temperaturami ceny nieruchomości idą co roku w górę w tempie 2,80 euro za metr kwadratowy przy sprzedaży i 0,012 euro przy wynajmie. Sumarycznie, rynek nieruchomości w północnych prowincjach zyskuje na wartości o 235 mln euro (sprzedaż) i 1 mln euro (wynajem) rocznie.

Hiszpańscy badacze sugerują, że wkrótce takie trendy – widoczne przecież nie tylko w Hiszpanii i nie tylko w odniesieniu do temperatur, ale też np. deficytu wody, zagrożeń powodziowych lub pożarowych – zaczną znacząco wpływać na plany urbanistów, nieruchomościowy rynek inwestycyjny czy planowanie regionalne. „Czy to nowa forma klimatycznej gentryfikacji?” – pytają retorycznie.

– Kwestie związane z warunkami klimatycznymi stały się elementem konwersacji o transakcjach nieruchomościowych w stopniu niewidzianym jeszcze dziesięć czy nawet pięć lat temu – cytuje Euronews Green brytyjską konsultantkę i byłą właścicielkę agencji nieruchomości na Wyspach, Rachel Ollington. Twierdzi ona, że zdarza się, iż dwa podobne domy na tej samej ulicy wywołują wśród kupujących skrajnie odmienne zainteresowanie, którego poziom determinuje ryzyko szkód wskutek kataklizmu, np. pożaru lub powodzi. – Oglądający nieruchomości mają dziś znacznie więcej pytań niż kiedyś. Zaglądają do polis ubezpieczeniowych, zanim jeszcze przyjdą obejrzeć obiekt. Niektórzy przynoszą na spotkania raporty dotyczące ryzyk klimatycznych, powodzi, jakich doświadczył region czy prognozy erozji gruntu – opowiada.

Dane tego typu nie przesądzają o finalnych decyzjach, ale już odbijają się na procesie negocjacji: opóźniają i wydłużają rozmowy, podnoszą też odsetek zrywania rozmów tuż przed sfinalizowaniem transakcji. Coraz większe znaczenie mają polisy ubezpieczeniowe – nabywcy traktują je jako rodzaj realnego raportu na temat stanu nieruchomości oraz jej odporności klimatycznej. Turbulencje związane ze sprzedażą nieruchomości budzących wątpliwości wśród nabywców jeszcze bardziej odbijają się na decyzjach firm deweloperskich – coraz rzadziej wykupują one tereny na wybrzeżach oraz wzdłuż rzek.

Pouczająca może być też historia amerykańskiej platformy sprzedaży nieruchomości Zillow. We współpracy z organizacją First Street portal uruchomił w 2024 r. narzędzie, za pomocą którego użytkownicy mogli oceniać ryzyka – powodzi, pożaru, ekstremalnych temperatur, niskiej jakości powietrza – dla określonych lokalizacji. Okazało się, że dla 80 proc. kupujących jest to jeden z kluczowych czynników wpływających na finalną decyzję. Po nieco ponad roku szefowie Zillow zdecydowali się zlikwidować tę funkcję, bo portal zalała fala protestów i skarg sprzedających, którzy utyskiwali, że za sprawą owej interaktywnej mapy spadają ceny nieruchomości w wielu lokalizacjach w USA.