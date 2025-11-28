Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki pogłębiają kryzys wodny w Iranie?

Dlaczego możliwa jest ewakuacja Teheranu i co to może oznaczać?

Jakie nietypowe działania podjęły władze Iranu w odpowiedzi na suszę?

Jak zmiany klimatyczne przyczyniają się do pogłębiania suszy w regionie?

Jak Iran zamierza walczyć z zanieczyszczeniem i emisją CO2?

Jakie są globalne i regionalne implikacje irańskiego kryzysu wodnego?

W tym roku Iran był na czołówkach gazet i serwisów informacyjnych. To skutek amerykańskich bombardowań instalacji jądrowych w tym kraju i wojny, którą Iran toczył z Izraelem.

Reklama Reklama

W tle toczy się inny konflikt – o wodę. Sytuacja związana z suszą w Iranie pogłębia się coraz bardziej, a przedłużający się okres bez opadów skłonił prezydenta kraju Masuda Pezeszkiana do zapowiedzi, że jeszcze przed zimą Teheran, stolica kraju, może zostać ewakuowany. Mowa o mieście liczącym dziewięć milionów mieszkańców, a wraz z otaczającym go obszarem metropolitalnym 15 milionów. To trzecie pod względem liczby ludności miasto na Bliskim Wschodzie i 23. na świecie.

W ciągu ostatnich dekad różne kraje zdecydowały się na przeniesienie stolic, jednak decyzja motywowana kryzysem wodnym stanowi sytuację bezprecedensową w historii nowożytnej. Co więcej, takie przedsięwzięcie może trwać lata, co oznacza, że nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Pezeszkian stwierdził też, że „ochrona środowiska to nie żart. Ignorowanie jej oznacza skazanie się na zagładę”.

W lecie władze w stolicy Iranu ogłosiły środę dodatkowym dniem wolnym od pracy, aby ograniczyć zużycie wody i energii. Apelowano też do mieszkańców o przestrzeganie ograniczeń. Tegoroczne lato było najgorętsze od 60 lat, a lipiec przyniósł falę ekstremalnych upałów, które dotknęły co najmniej 18 z 31 prowincji Iranu. Słupki rtęci w niektórych regionach kraju pokazywały temperatury przekraczające 50 stopni Celsjusza. Sytuacja w lecie stała się tak poważna, że minister energetyki Abbas Aliabadi ogłosił, że kraj rozpoczął negocjacje w sprawie importu wody z Turkmenistanem, Afganistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem.