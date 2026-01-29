Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego niemal połowa właścicieli domów w USA rozważa przeprowadzkę do 2026 roku?

Jakie czynniki związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi wpływają na decyzje mieszkaniowe Amerykanów?

Jak rosnące koszty posiadania nieruchomości wpływają na wybory mieszkańców USA?

Jakie obawy dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych dominują wśród właścicieli domów?

Jakie są preferencje Amerykanów dotyczące miejsc planowanej relokacji?

Jakie stany USA są postrzegane jako mniej ryzykowne pod względem klimatycznym?

Amerykanie to dość mobilne społeczeństwo – chętnie zmieniają miejsce zamieszkania, migrują o setki, czasem tysiące kilometrów. Często robią to w poszukiwaniu pracy, czasem – bo pragną zamieszkać tam, na przykład gdzie zimą mocniej grzeje słońce.

Wygląda jednak na to, że na mobilność Amerykanów coraz większy wpływ zaczyna mieć także inny czynnik. Właściciele domów w USA coraz częściej deklarują bowiem gotowość do zmiany miejsca zamieszkania w związku z nasilającymi się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz innymi konsekwencjami zmian klimatu. Z tego powodu 49 proc. osób posiadających w Stanach Zjednoczonych nieruchomość rozważa przeprowadzkę w 2026 r. – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę ubezpieczeniową Kin Insurance na próbie 1 000 dorosłych Amerykanów.

Eksperci wskazują, że istotnym czynnikiem wpływającym na te decyzje są także rosnące koszty posiadania nieruchomości. Co istotne, coraz częściej idą one w parze z zagrożeniem związanym z warunkami pogodowymi. „Kin Insurance ustaliło, że klimat coraz silniej wpływa na decyzje dotyczące miejsca zamieszkania, a rosnące koszty posiadania nieruchomości zmieniają to, kiedy i w jaki sposób ludzie kupują domy” – zaznacza firma w podsumowaniu wyników badania.

Mieszkańcy USA obawiają się o swoje domy. Powodem zmiany klimatu

Analiza Kin Insurance pokazuje, że lęk przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych jest powszechny wśród właścicieli domów w USA. Aż 93 proc. respondentów przyznało, że obawia się, iż w ciągu najbliższych trzech lat ich nieruchomości mogą zostać uszkodzone lub zniszczone przez zdarzenia wynikające ze zmieniającego się klimatu. 16 proc. ankietowanych jest tym „skrajnie zaniepokojonych”, 33 proc. – „bardzo zaniepokojonych”, 29 proc. – „umiarkowanie zaniepokojonych”, zaś 15 proc. – „nieznacznie zaniepokojonych”.