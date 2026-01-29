Aktualizacja: 29.01.2026 06:15 Publikacja: 29.01.2026 05:00
Raport połączonych brytyjskich służb wywiadowczych zatytułowany „Global biodiversity loss, ecosystem collapse and national security. A national security assessment” został opublikowany już dobrych kilka tygodni temu. Zawiera w lapidarnej formie szereg hasłowo zarysowanych konsekwencji zmian klimatycznych, jakie dotkną sfer bezpieczeństwa i gospodarki Wielkiej Brytanii, choć zarysowane w nim procesy i zjawiska będą mieć charakter globalny.
Wersja tekstu, która została przedstawiona opinii publicznej, została rzekomo znacznie złagodzona. Brytyjskie media – m.in. gazety „The Times” czy „The Morning Star” – wychwyciły, że w trybie dostępu do informacji publicznej ujawniono też, iż na żądanie brytyjskiego rządu ostateczne brzmienie stwierdzeń zawartych w raporcie zostało złagodzone, by nie brzmiał on zbyt złowieszczo. Niektóre sformułowania zostały wręcz usunięte.
Nawet oficjalnie dostępna wersja zawiera wystarczające powody, by się niepokoić. Analitycy biorący udział w pracach nad raportem byli zgodni, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż degradacja i załamanie się globalnych ekosystemów będzie stanowić zagrożenie: już dziś widoczne są bezprecedensowe szkody wynikające ze spadku ilości plonów, intensywniejszych katastrof naturalnych oraz chorób, które nękają zwierzęta i rośliny będące fundamentem zasobów żywnościowych.
Wraz z postępującą degradacją problemy będą się potęgować. „Bez interwencji na olbrzymią skalę na rzecz odwrócenia tego trendu, wysoce prawdopodobne jest, że będzie się on utrzymywał do 2050 r. i później” – czytamy w raporcie.
„Krytyczne ekosystemy, które są podporą globalnej produkcji żywności i wpływają na globalny klimat, a także cykle związane z wodą i pogodą mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii” – dowodzą autorzy raportu. Jako „wysokie” oceniają prawdopodobieństwo, że kraj będzie się borykać z deficytami wody, mocno zredukowanymi plonami, zapaścią rybołówstwa, ograniczeniami ziemi uprawnej na całym świecie, zmianami w schematach pogodowych, uwalnianiem CO2 uwięzionego np. w wiecznej zmarzlinie, nowymi zagrożeniami wirusowymi, ubytkiem zasobów o znaczeniu dla przemysłu farmaceutycznego.
Eksperci zgadzają się także ze stwierdzeniem, iż praktycznie każdy liczący się ekosystem na świecie jest dziś na ścieżce wiodącej do upadku.
Nieco bardziej podzielone są zdania analityków poszczególnych służb w odniesieniu do łańcucha przyczynowo-skutkowego – innymi słowy tego, co będzie wynikać z powyżej opisanych procesów. Istnieje m.in. prawdopodobieństwo (nie tak wysokie, jak w przypadku powyższych stwierdzeń), że degradacja ekosystemów doprowadzi do geopolitycznej i gospodarczej niestabilności, konfliktów, migracji oraz większej rywalizacji między państwami o zasoby, niż ją dziś odnotowujemy.
„Wszystkie państwa są wystawione na ryzyko upadku ekosystemów, zarówno we własnych granicach, jak i poza nimi” – kwitują eksperci. – „Niektóre będą na nie wystawione wcześniej od innych i zapewne będą postępować tak, by zabezpieczyć swoje interesy, zwłaszcza w obszarze dostępu do wody i żywności” – dodają. W tym kontekście wspomniane są też interesy Albionu: „jest nieprawdopodobne, by Wielka Brytania była w stanie utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe, jeśli upadek ekosystemów doprowadzi do rywalizacji o żywność” – czytamy. Sytuacja może zacząć eskalować już w latach 30. bieżącego stulecia.
Stosunkowo najniższą ocenę prawdopodobieństwa otrzymało stwierdzenie, że niektóre ekosystemy – jak rafy koralowe w Azji Południowo-Wschodniej czy lasy borealne – znajdą się w stanie „upadku” już w 2030 r., a inne – jak lasy równikowe czy namorzyny – od 2050 r.
Według dziennika „The Times” nieocenzurowana wersja raportu zawiera „uzasadniony czarny scenariusz”, w którym część ekosystemów doznaje zapaści już w 2030 r. – w tym chodzi o lasy w Kanadzie i na północy Rosji, podobnie jak lodowce w Himalajach. Te ostatnie mają szczególne znaczenie, bowiem woda pochodząca z nich zasila rzeki, wzdłuż których żyją dwa miliardy ludzi. Wysychanie tego źródła „niemal na pewno przyczyni się do eskalacji napięć” między Chinami, Indiami i Pakistanem – twierdzą brytyjscy spece z wywiadu. A że chodzi o trzy mocarstwa atomowe, a w tym trójkącie kilkakrotnie już tylko krok dzielił świat od nuklearnej konfrontacji, Brytyjczycy uznają wojnę nuklearną w Azji za prawdopodobną.
Ponadto upadek ekosystemów w gęsto zaludnionych regionach świata może przełożyć się na szybki – jeśli nie gwałtowny – wzrost liczby migrantów klimatycznych. To przyczyni się do „dalszej polaryzacji i wzrostu populizmu w brytyjskiej polityce oraz dodatkowej presji na i tak już obciążoną infrastrukturę narodową” – mieli wnioskować autorzy. Na tym tle może też pojawić się zjawisko „ekoterroryzmu”, choć tu źródła nie precyzują zagrożenia.
Choć zawarte w raporcie – zarówno oficjalnej, jak i rzekomej nieoficjalnej jego wersji – stwierdzenia są prognozami, to warto podkreślić, że powstały one w środowisku służb wywiadowczych, trudno zatem odcinać się od nich jako od jakiegoś rodzaju „klimatycznej propagandy”. Ponadto ostrzeżenia formułowane w tym środowisku najczęściej znajdują wkrótce odzwierciedlenie w narodowych strategiach w obszarze bezpieczeństwa. Tak będzie zapewne i tym razem.
