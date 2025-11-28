„Mamy zespół ludzi z największych islandzkich organizacji ekologicznych oraz prawników, którzy podejmą kolejne sprawy dotyczące hodowli ryb w otwartych klatkach. Chciałabym im wszystkim podziękować za ich ciężką, dobrowolną pracę” – podkreślała. „Przemysłowa hodowla łososia w otwartych klatkach jest katastrofalna dla środowiska. Zwierzęta cierpią, a sama działalność wyrządza poważne szkody naszej planecie. To niezwykle okrutny sposób produkcji żywności. Walka z tym przemysłem jest częścią walki o przyszłość Ziemi” – zauważała artystka.

Z okazji drugiej rocznicy premiery singla wokalistka opublikowała na Instagramie wpis, w którym podziękowała wszystkim, dzięki którym utwór „Oral” odniósł sukces. „Chciałabym osobiście podziękować Rosalíi za ten nadzwyczaj hojny gest… dziękuję! A wszystkim, którzy wsparli naszą sprawę – dziękuję, bo wasza liczba przerosła nasze najśmielsze oczekiwania” – napisała. Jak zaznaczyła, dochody z utworu przeznaczono na działania mające zapobiec dalszej ekspansji przemysłowych ferm rybnych i stworzyć nowe ramy prawne chroniące islandzką przyrodę.

Björk pozywa Islandię. W sądzie

W swoim wpisie artystka ujawniła szczegóły batalii prawnej, jaką toczy obecnie z władzami Islandii. Jak przekazała, prowadzone są obecnie aż cztery postępowania. „Pierwsza sprawa to ta pierwotna, o której mówiłam wcześniej – w Seyðisfjörður, aby pomóc lokalnym mieszkańcom zatrzymać proces licencyjny na budowę fermy rybnej w ich fiordzie, wbrew ich woli. Druga: bardziej precyzyjna sprawa dotycząca planowania przestrzennego w Seyðisfjörður. Trzecia: sprawy dotyczące ucieczek ryb z ferm w Tálknafjörður i Patreksfjörður w Westfjord. Czwarta: Sandeyri – aby zatrzymać fermę rybną, która została zbudowana wbrew woli rolnika” – wskazała.