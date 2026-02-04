Wprowadzenie nowych podatków dla koncernów paliwowych i osób najbogatszych popierają dziesiątki państw, których przedstawiciele są zdania, iż to pozwoliłoby wprowadzić w życie zasadę „zanieczyszczający płaci”. Zmiana mogłaby też spowodować zwiększenie wkładu osób najbogatszych w przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.

Przedstawiciele państw rozwijających się sygnalizują, że obecny kształt projektu jest dla nich niewystarczający. Ich zdaniem zapisy dotyczące opodatkowania zysków koncernów paliwowych zostały w nim znacząco złagodzone. Z dokumentu wykreślono też propozycję utworzenia globalnego rejestru aktywów, który mógłby ułatwić skuteczne opodatkowanie najzamożniejszych osób.

Podatek dla firm paliwowych coraz bliżej

Jeśli stronom negocjacji udałoby się uzgodnić szczegóły, konwencja mogłaby zostać przyjęta pod koniec przyszłego roku. Prace nad dokumentem szły dotychczas powoli. Inicjatywa została po raz pierwszy przedstawiona przez kraje afrykańskie w 2022 r., ale Stany Zjednoczone wycofały się wówczas z rozmów na ten temat. Co ważne, nie zablokowało to jednak pozostałym państwom możliwości kontynuowania negocjacji. Część krajów rozwiniętych podkreśla, że kwestie podatkowe powinny być omawiane w ramach OECD, zrzeszającej wyłącznie gospodarki wysoko rozwinięte, a nie w ONZ, gdzie głos mają wszystkie państwa.

Jeżeli traktat wejdzie w życie, może okazać się przełomem w międzynarodowej polityce podatkowej, prowadząc do realnego obciążenia producentów paliw kopalnych kosztami szkód, które wyrządza środowisku ich działanie, a także do zwiększenia udziału najzamożniejszych w finansowaniu globalnych wyzwań.

Warto zauważyć, że – jak zaznaczają eksperci – w ostatnich latach nierówności jeszcze bardziej się zwiększyły. Najbogatsze 0,001 proc. populacji – czyli około 56 tys. osób – posiada obecnie trzykrotnie więcej majątku niż uboższa połowa ludzkości. Do tego ta dysproporcja wciąż się pogłębia.