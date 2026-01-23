Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne przyczyny „globalnego bankructwa wodnego” według ONZ?

W jaki sposób zmiany klimatu wpływają na światowy kryzys wodny?

Jakie globalne ryzyka wiążą się z bankructwem kluczowych systemów wodnych?

W jaki sposób niedobory wody wpływają na produkcję żywności i bezpieczeństwo żywnościowe?

Jakie są skutki nadmiernej eksploatacji wód podziemnych na infrastrukturę miast?

Jakie kroki zaleca ONZ w zakresie zarządzania zasobami wodnymi?

Choć woda stanowi podstawę życia na Ziemi, ludzkość od dziesięcioleci zużywa ją w tempie znacznie szybszym, niż może się ona naturalnie odnawiać w rzekach i glebach. Równocześnie dochodzi do nadmiernej eksploatacji planety oraz niszczenia jej zasobów. Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych świat wkroczył w epokę „globalnego bankructwa wodnego”. Co to oznacza?

Zmiany klimatu pogłębiają kryzys wodny na świecie

Naukowcy podkreślają w raporcie, że liczne systemy wodne zostały zdegradowane do tego stopnia, iż nie ma możliwości ich odbudowy ani powrotu do stanu sprzed kryzysu. Problem ten dodatkowo pogłębia ocieplanie się klimatu, które przyczynia się do topnienia lodowców – naturalnych magazynów wody – oraz do coraz bardziej gwałtownych wahań pomiędzy skrajnymi suszami a intensywnymi opadami.

Prof. Kaveh Madani – główny autor raportu i przedstawiciel Instytutu Wody, Środowiska i Zdrowia Uniwersytetu ONZ – zaznacza, że choć nie wszystkie kraje i dorzecza są w stanie „bankructwa wodnego”, to globalne powiązania handlowe i migracyjne sprawiają, iż przekroczenie tego progu przez kluczowe systemy zmienia skalę globalnego ryzyka. „Ten raport mówi niewygodną prawdę: wiele kluczowych systemów wodnych jest już bankrutami” – mówi Madani. Jak dodaje, sytuacja jest niezwykle pilna, ponieważ „nikt nie wie dokładnie, kiedy cały system może się załamać”.