Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne zagrożenia związane z wysychaniem lądów według raportu Banku Światowego?

W jaki sposób rosnące zużycie wody wpływa na regiony już borykające się z jej niedoborem?

Jakie sektory gospodarki przyczyniają się najbardziej do globalnego zużycia wody?

Jakie działania mogą pomóc w ograniczeniu marnotrawstwa wody na skalę globalną?





Eksperci podkreślają, że kwestia ta jest niezwykle istotna, gdyż zjawisko wysychania lądów – napędzane przez globalne ocieplenie i niezrównoważoną gospodarkę wodną – prowadzi do utraty miejsc pracy, obniżenia dochodów, a także intensyfikacji pożarów i utraty różnorodności biologicznej.

Raport: Rośnie zużycie wody na świecie. Gdzie najbardziej?

Wnioski z raportu Banku Światowego nie są optymistyczne – autorzy analizy zaznaczają bowiem, że w latach 2000–2019 globalne zużycie wody wzrosło o 25,3 proc.. Naukowcy określają to jako „jeden z najbardziej alarmujących trendów XXI wieku”.

Eksperci podkreślają, że jedna trzecia całego wzrostu zużycia wody miała miejsce w regionach, które w przeszłości doświadczały już wysychania lądu. To właśnie na tych obszarach – jak wskazują badacze Banku Światowego – nakładają się obecnie dwa kryzysy: malejąca podaż wody i gwałtownie rosnący popyt na nią.