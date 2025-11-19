Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagadnienia były poruszane podczas COP30 w kontekście globalnego podatku od luksusowych lotów?

Co sprawia, że latanie samolotem jest szczególnie szkodliwe dla klimatu?

Dlaczego loty premium znalazły się w centrum dyskusji o redukcji emisji gazów cieplarnianych?

Które kraje tworzą Premium Flyers Solidarity Coalition i jakie są ich cele?

Jakie argumenty przedstawiają zwolennicy wprowadzenia globalnego podatku od lotów luksusowych?

Jakie są wyzwania i możliwości związane z wdrożeniem opłat od luksusowych podróży lotniczych?

Latanie samolotem jest najbardziej szkodliwym dla klimatu sposobem podróżowania. Emisje gazów cieplarnianych stanowią poważny problem tej branży – sektor lotniczy odpowiada za ponad 4 proc. globalnych emisji. Co więcej, zaledwie 1 proc. światowej populacji odpowiada za ponad połowę emisji związanych z lotnictwem, a nawet w krajach rozwiniętych tylko około połowa społeczeństwa korzysta z transportu lotniczego w ciągu roku.

Aby rozwiązać ten problem, eksperci od pewnego czasu sugerują wprowadzenie dodatkowych opłat za loty – przede wszystkim te luksusowe, które wiążą się z najwyższymi emisjami. Wielu aktywistów wskazuje, że to konieczne, bo osoby bardzo zamożne traktują samoloty jak taksówki i znacząco bardziej przyczyniają się do emisji w branży lotniczej. Głośny stał się rejestr lotów Elona Muska, który pokazywał jak często z samolotu korzysta najbogatszy człowiek na świecie. Oburzenie wywołały też informacje o częstych lotach gwiazdy pop, Taylor Swift.

Sprawa budzi duże kontrowersje, ale dyskusje wciąż trwają. Temat – po raz kolejny – poruszono na szczycie klimatycznym COP30, który od 10 do 21 listopada odbywa się w brazylijskim Belém.