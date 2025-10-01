Aktualizacja: 01.10.2025 16:12 Publikacja: 01.10.2025 05:00
Naukowcy od dłuższego czasu zwracają uwagę, że hałas jest jednym z czynników obniżających jakość życia – przeszkadza w odpoczynku, źle wpływa na zdrowie i bioróżnorodność. Co więcej, przeszkadza on nie tylko ludziom i zwierzętom, ale i roślinom. Już w 2019 r. dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazywały, że zagrożonych problemem nadmiernego hałasu w miastach może być nawet co najmniej 100 mln Europejczyków. A sytuacja wciąż się pogarsza.
Optymizmem nie napawają także najnowsze badania naukowców z University of Reading w Wielkiej Brytanii. Eksperci ostrzegają w nich bowiem, że ocieplenie klimatu będzie prowadziło do wzrostu hałasu generowanego przez startujące samoloty z lotnisk w Europie. Wynika to z faktu, iż cieplejsze powietrze obniża siłę nośną samolotu, a tym samym zmniejsza kąt jego wznoszenia po starcie. W konsekwencji maszyny dłużej pozostają bliżej powierzchni Ziemi i emitują większy hałas w okolicy lotnisk.
Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Aerospace”, objęło dane dotyczące poziomu hałasu w 30 europejskich portach lotniczych. By ocenić wpływ wzrostu temperatur na trajektorie startu samolotów, zespół naukowców zastosował dziesięć modeli klimatycznych. Eksperci skupili się na poziomie 50 decybeli, czyli granicy, powyżej której hałas samolotowy staje się wyraźnie odczuwalny dla człowieka.
Badania wskazują, że średni kąt wznoszenia samolotów będzie mniejszy średnio o 1–3 proc., a w wyjątkowo upalne dni – nawet o 7,5 proc. Oznacza to, że maszyny po starcie będą wznosić się trochę łagodniej. Dłużej pozostaną one więc bliżej Ziemi, a co za tym idzie – hałas generowany przez ich silniki będzie bardziej słyszalny. Eksperci wskazują, że obecnie w centrum Londynu około 60 tysięcy osób mieszka w strefie, gdzie startujące samoloty pasażerskie osiągają hałas na poziomie 50 decybeli. W przyszłości, wskutek zmian klimatycznych i rosnącej liczby mieszkańców, ta strefa może objąć dodatkowe 2,5 tysiąca osób. „W ciągu najbliższych trzech dekad kolejne tysiące osób w Londynie mogą zostać dotknięte zanieczyszczeniem hałasem spowodowanym zmianami klimatycznymi” – podkreśla dr Jonny Williams, główny autor badania z University of Reading. „Hałas o niskiej częstotliwości, który rozchodzi się na większe odległości, będzie wzrastał najbardziej. Głębsze dźwięki drażnią ludzkie ucho i mogą powodować stres oraz problemy ze snem” – dodaje, podkreślając, że problem szczególnie dotyczy niskich częstotliwości dźwięku.
Autorzy badania wskazują, że nawet mimo postępu technologicznego, skutki wzrostu temperatur mogą utrudniać rozwiązanie problemu hałasu. „Bez działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych rosnące temperatury sprawią, że kontrolowanie hałasu wokół lotnisk stanie się jeszcze trudniejsze” – czytamy.
Naukowcy od dawna zwracają uwagę, że hałas to jeden z głównych czynników obniżających jakość życia – nie tylko przeszkadza w odpoczynku, ale także źle wpływa na nasz organizm. Tymczasem – jak wynika z czerwcowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) – doświadcza go ponad 110 milionów Europejczyków, i to na poziomie szkodliwym dla zdrowia. Skutki tego zjawiska mogą być bardzo poważne. Badania wskazują, że obecnie 92 miliony osób w Europie są narażone na hałas drogowy, 18 milionów na hałas kolejowy, zaś 2,6 miliona na hałas lotniczy. Na podstawie opublikowanych badań szacuje się, że co roku hałas przyczynia się do 66 tysięcy przedwczesnych zgonów, 50 tysięcy przypadków chorób sercowo-naczyniowych oraz 22 tysięcy przypadków cukrzycy typu 2. To alarmujące dane.
Według analiz w szczególnie trudnej sytuacji znajduje się 17 milionów osób, które doświadczają „długotrwałego i silnego dyskomfortu” związanego z hałasem. Prawie 5 milionów ludzi cierpi zaś z powodu „poważnych” zaburzeń snu związanych z hałasem. Oddziałuje on również na najmłodszych – jak wskazuje raport, aż 15 milionów dzieci żyje w obszarach o szkodliwym poziomie hałasu.
Choć dla niektórych może się to wydawać błahe, z analizy wynika, że szkody zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia hałasem są większe niż te powodowane przez bardziej nagłośnione zagrożenia, takie jak bierne palenie czy kontakt z ołowiem. Koszty ekonomiczne związane z tym problemem sięgają niemal 100 miliardów euro rocznie – wskazują eksperci.
