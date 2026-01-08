Biuro UNFCCC znajduje się w Bonn, a Stany Zjednoczone pokrywają ok. 21 proc. jej podstawowego budżetu. W 2024 roku Amerykanie przekazali UNFCCC wymaganą składkę w wysokości 7,2 mln euro, a także uregulowali zaległości w wysokości 3,4 mln euro z tytułu zaległych składek w latach 2010–2023. W ubiegłym roku, po wycofaniu wkładu przez administrację Trumpa, wsparcie dla UNFCCC przekazał filantrop i były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg.

Eksperci o decyzji Trumpa w sprawie UNFCCC: Strategiczny błąd

Zdaniem Davida Widawsky’ego, dyrektora World Resources Institute US, decyzja o wycofaniu się z UNFCCC to „strategiczny błąd, który pozbawia Amerykanów przewagi za nic w zamian”, a „wycofanie się nie tylko spycha Amerykę na margines, ale całkowicie usuwa kraj z areny”.

Jak podkreślają eksperci Instytutu Zielonej Gospodarki, ma to znacznie poważniejsze konsekwencje od odejścia z Porozumienia Paryskiego. Trump wycofał z niego kraj dwukrotnie, za drugim razem na samym początku swojej drugiej kadencji.

– Konwencja jest fundamentem całego międzynarodowego systemu współpracy klimatycznej. To na jej podstawie odbywają się konferencje COP, powstają globalne zasady raportowania emisji, mechanizmy finansowania działań klimatycznych oraz wspólne ramy reagowania na skutki zmian klimatu. Wyjście USA z Konwencji oznacza faktyczne i definitywne opuszczenie całej globalnej architektury klimatycznej, a nie jedynie rezygnację z konkretnych zobowiązań. W praktyce taki krok pozbawia Stany Zjednoczone miejsca przy stole negocjacyjnym, wpływu na kształt międzynarodowych reguł oraz możliwości współdecydowania o przyszłych rozwiązaniach, które i tak będą oddziaływać na światową gospodarkę – w tym na handel, energetykę i bezpieczeństwo. Jest to również silny sygnał polityczny: odejście od multilateralizmu i wspólnej odpowiedzialności za problem o charakterze globalnym. Na tym etapie trudno tu o element zaskoczenia – komentują.

Eksperci IZG oceniają, że wycofanie się Stanów Zjednoczonych z UNFCCC nie załamie globalnej współpracy klimatycznej, ale podważy jej skuteczność.

Warto przypomnieć, że od początku swojej drugiej kadencji, Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone nie tylko z Porozumienia Paryskiego, ale również Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Rady Praw Człowieka ONZ.