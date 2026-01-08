Grenlandia: Kiedy doszło do topnienia lodu?

Próbki „starożytnego podłoża” pobrane spod pokrywy lodowej Grenlandii są dla badaczy niezwykle cenne. Jak wyjaśniają geolodzy, świat nauki ma do dyspozycji dużo większą liczbę próbek z Księżyca niż spod lodu Grenlandii. Osady badano techniką tzw. datowania luminescencyjnego.

Osad znajdujący się pod ziemią zawiera drobne ziarna minerałów, zatrzymujące energię naturalnego promieniowania. Gdy podłoże jest wystawiane ponownie na światło słoneczne, energia ta uwalnia się pod postacią delikatnej, mierzalnej poświaty. Analiza jasności poświaty pobranej próbki wskazuje, że osad był wystawiony na działanie światła słonecznego pomiędzy 8200 a 6000 lat temu.

„(...) Kopuła Prudhoe stopiła się przed tym okresem, prawdopodobnie we wczesnym holocenie, kiedy temperatury były o około 3 do 5 stopni Celsjusza wyższe niż obecnie” – wyjaśnia główny autor badania dr Caleb Walcott-George z Uniwersytetu Kentucky. I przestrzega: „Niektóre prognozy wskazują, że możemy osiągnąć ten poziom ocieplenia na kopule Prudhoe do 2100 r.”.

Nowa analiza potwierdza, że pokrywa lodowa Grenlandii jest wrażliwa nawet na niewielkie zmiany klimatyczne.

Kierownik projektu GreenDrill dr Jason Briner z Uniwersytetu Buffalo wyjaśnia: „(...) naturalne, łagodne zmiany klimatu z tamtej epoki doprowadziły do stopienia kopuły Prudhoe i utrzymywały ją w stanie zacofania przez potencjalnie tysiące lat”. Zdaniem badacza, podobny proces w czasach współczesnych – wywołany i nasilony zmianami klimatycznymi – „może być kwestią czasu”.