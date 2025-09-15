PSNM, reprezentujące niemal 300 podmiotów sektora nowej mobilności, od dekady aktywnie działa na rzecz popularyzacji transportu zeroemisyjnego, podejmując inicjatywy edukacyjne, wspierając rozwój innowacyjnych rozwiązań i mierząc się z dezinformacją w obszarze elektromobilności. – Chcemy, by głos branży był słyszalny i zrozumiały, zarówno dla administracji, jak i biznesu oraz opinii publicznej. Dziś stawiamy na nową jakość komunikacji i współpracę z zespołem, który łączy doświadczenie korporacyjne z nieszablonowym podejściem w obszarze komunikacji cyfrowej oraz silnym zapleczem analitycznym – podkreśla Łukasz Witkowski, dyrektor operacyjny PSNM.

Reklama Reklama

Etto Comms to z kolei agencja tworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w energetyce, transporcie i nowych technologiach. Jej zespół łączy kompetencje z zakresu PR, marketingu, analityki biznesowej i psychologii społecznej, kładąc szczególny nacisk na komunikację cyfrową w erze sztucznej inteligencji. – Wierzymy, że dobra opowieść buduje, a zła potrafi zniszczyć. W przypadku sektora nowej mobilności stawka jest szczególnie wysoka – to obszar, który zmienia gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Naszą rolą jest pomóc branży opowiadać historie, które angażują i inspirują w niezwykle wymagającym otoczeniu komunikacyjnym – zaznacza Katarzyna Zasada, współtwórczyni Etto Comms i ekspertka ds. komunikacji kryzysowej.

Etto Comms i PSNM: początek współpracy strategicznej

Pierwszym efektem partnerstwa będzie premiera strefy „ETTO CONNECT Premium Zone” podczas Kongresu Nowej Mobilności 2025. To przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń, w której spotkają się eksperci, innowatorzy, decydenci i praktycy. Celem jest nie tylko dzielenie się najlepszymi praktykami, ale także inspirowanie uczestników do wdrażania zrównoważonych rozwiązań w biznesie. Premium Zone w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach stanie się miejscem budowania nowych partnerstw i projektów.

Współpraca PSNM i Etto Comms wpisuje się w szerszy proces profesjonalizacji komunikacji branży zeroemisyjnego transportu w Polsce. Łącząc potencjał organizacji zrzeszającej najważniejszych graczy rynku z wiedzą agencji wyspecjalizowanej w cyfrowym storytellingu i analityce, obie strony chcą wzmocnić dialog społeczny i gospodarczy wokół transformacji mobilności.

Nowe partnerstwo ma szansę stać się impulsem do dalszego kształtowania świadomości społecznej na temat znaczenia elektromobilności oraz jej wpływu na klimat, gospodarkę i jakość życia w miastach.