Reklama

Nowy rekord kosztów szkód wywołanych przez zmiany klimatu. Świat liczy straty

Raport organizacji Christian Aid stanowi podsumowanie najbardziej kosztownych ekstremalnych wydarzeń pogodowych ubiegłego roku. Najmocniej ucierpiały Stany Zjednoczone, a także Azja Południowo-Wschodnia i Chiny.

Publikacja: 05.01.2026 16:55

Powodzie w Teksasie w lipcu 2025 roku przyniosły straty szacowane na 1 mld dolarów.

Powodzie w Teksasie w lipcu 2025 roku przyniosły straty szacowane na 1 mld dolarów.

Foto: Eli Hartman/Bloomberg

Aleksandra Bełdowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie regiony najbardziej ucierpiały z powodu ekstremalnych wydarzeń pogodowych w minionym roku?
  • Jakie katastrofy znalazły się wśród dziesięciu najbardziej kosztownych i jakie były ich skutki?
  • Jakie straty finansowe i ludzkie spowodowały poszczególne katastrofy?
  • Jakie znaczenie mają zmiany klimatyczne dla finansów publicznych w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej?
  • Jakie są prognozy dotyczące kosztów adaptacji do skutków zmian klimatu dla krajów rozwijających się?
  • Jakie są przyczyny i możliwości zapobiegania katastrofom klimatycznym według naukowców?

Miniony rok obfitował w ekstremalne wydarzenia, będące konsekwencjami pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Organizacja charytatywna Christian Aid wzięła pod lupę dziesięć zdarzeń, które wygenerowały największe straty. Ich łączna szacowana wartość to co najmniej 122 mld dolarów.

Trzeba wziąć pod uwagę, że to kwoty zaniżone, opierające się wyłącznie na danych dotyczących strat ubezpieczonych. Katastrofy, które znalazły się w zestawieniu, nie oszczędziły żadnego z sześciu najbardziej zaludnionych regionów świata, a poważne straty finansowe odczuli mieszkańcy każdego z kontynentów.

Raport: Koszty szkód klimatycznych w 2025 roku

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazły się pożary lasów w Palisades i Eaton w Kalifornii, które spowodowały szkody o wartości ponad 60 mld dolarów Doprowadziły one do śmierci co najmniej 31 osób, a pośrednich ofiar katastrofy było ok. 400.

Tuż za nimi uplasowały się cyklony i powodzie, które nawiedziły w listopadzie Azję Południową i Południowo-Wschodnią, uderzając w Tajlandię, Indonezję, Sri Lankę, Wietnam i Malezję. Burze te spowodowały śmierć ponad 1750 osób i wywołały straty szacowane na 25 mld dolarów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W 2025 roku na Wiśle w Warszawie notowano rekordowo niskie stany wody.
Planeta
Rok pozornego spokoju. Zmiany klimatu w Polsce wcale nie wyhamowały

Na trzecim miejscu umieszczono powodzie, które wystąpiły w Chinach między czerwcem a sierpniem i zmusiły do przesiedlenia tysiące osób. Ofiar śmiertelnych było co najmniej 30, a straty finansowe szacuje się na 11,7 mld dolarów.

W zestawieniu uwzględniono też huragan Melissę, który nawiedził Jamajkę, Kubę i Bahamy pod koniec roku. Straty związane z jego uderzeniem oszacowano na 8 mld dolarów, a liczba ofiar śmiertelnych wciąż nie jest znana. Indie i Pakistan od czerwca do września zmagały się z ekstremalnymi opadami monsunowymi i powodziami, które doprowadziły do śmierci ponad 1860 osób i spowodowały straty gospodarcze o wartości około 5,6 mld dolarów. Liczba poszkodowanych jedynie w Pakistanie przekracza siedem milionów.

Od połowy roku do listopada Filipiny zmagały się z serią tajfunów i burz tropikalnych, które zmusiły do przesiedlenia 1,4 mln ludzi i wygenerowały straty przekraczające 5 mld dol. Australia w lutym zmagała się z cyklonem tropikalnym Alfred, który doprowadził do strat o wartości 1,2 mld dol., a cyklon Garance dotknął wyspę Reunion w Afryce Wschodniej, zabijając pięć osób i powodując straty o wartości 1,05 mld dolarów

Lipcowe powodzie w Teksasie przyniosły straty szacowane na 1 mld dolarów, a w ich wyniku zginęło co najmniej 135 osób. Nigeria i Demokratyczna Republika Konga zmagały się w kwietniu z niebezpiecznymi powodziami, które w samej Nigerii przyniosły 700 ofiar śmiertelnych. Z kolei Iran i Azja Zachodnia zostały dotknięte przedłużającą się suszą, która zagraża zaopatrzeniu w wodę około 10 milionów mieszkańców Teheranu.

Od Japonii po Kalifornię: świat liczy koszty zmian klimatu

Wśród znaczących wydarzeń wymieniono również pożary lasów w Szkocji w czasie rekordowych fal upałów, silne śnieżyce i fale upałów w Japonii, a także rosnące temperatury oceanów, które doprowadziły do ​​bielenia koralowców w Australii Zachodniej.

Reklama
Reklama

Aż cztery z dziesięciu najkosztowniejszych katastrof klimatycznych ubiegłego roku miały miejsce w Azji. Jak stwierdził Graham Gordon, dyrektor ds. globalnego rzecznictwa i polityki w Christian Aid, w wywiadzie dla This Week in Asia, „koszty katastrof spowodowanych zmianami klimatu już teraz przytłaczają finanse publiczne w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i będą nadal rosły, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania”. Jak wynika z danych Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), kraje rozwijające się będą potrzebowały od 310 do 365 miliardów dol. rocznie do 2035 roku aby dostosować się do skutków zmian klimatu.

Jednocześnie naukowcy podkreślają, że katastrofom można zapobiec. – Te kataklizmy nie są »naturalne« – są przewidywalnym rezultatem ciągłej ekspansji paliw kopalnych i opóźnień politycznych – stwierdziła emerytowana profesor Joanna Haigh z Imperial College London.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klimat Zmiany klimatu
Zmiany klimatu przyczyniają się do i skracania fazy snu regeneracyjnego.
Klimat i ludzie
Śpimy coraz mniej i coraz gorzej. Zmiany klimatu dotarły do sypialni
Hiszpania od wielu dni walczy z pożarami
Klimat i ludzie
Szkody wywołane przez zmiany klimatu uderzą w Hiszpanię. Eksperci podali datę
Happening aktywistów organizacji Oxfam podczas tegorocznego szczytu klimatycznego COP30 w Brazylii.
Klimat i ludzie
Fundusze na walkę ze zmianami klimatu. Raport: Bogate kraje „oszukują system”
Administracja Donalda Trumpa podjęła działania zmierzające do wycofania części przepisów, wprowadzon
Klimat i ludzie
Trump na wojnie z ekologami. „Prezydent błędnie odczytuje nastroje społeczne”
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Dymy nad Lwowem po rosyjskim ataku 19 listopada 2025 roku.
Klimat i ludzie
Ukraina wysuwa nowe roszczenia wobec Rosji. Chodzi o dziesiątki miliardów euro
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama