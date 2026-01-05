Nowy rekord kosztów szkód wywołanych przez zmiany klimatu. Świat liczy straty

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie regiony najbardziej ucierpiały z powodu ekstremalnych wydarzeń pogodowych w minionym roku?

Jakie katastrofy znalazły się wśród dziesięciu najbardziej kosztownych i jakie były ich skutki?

Jakie straty finansowe i ludzkie spowodowały poszczególne katastrofy?

Jakie znaczenie mają zmiany klimatyczne dla finansów publicznych w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej?

Jakie są prognozy dotyczące kosztów adaptacji do skutków zmian klimatu dla krajów rozwijających się?

Jakie są przyczyny i możliwości zapobiegania katastrofom klimatycznym według naukowców?

Miniony rok obfitował w ekstremalne wydarzenia, będące konsekwencjami pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Organizacja charytatywna Christian Aid wzięła pod lupę dziesięć zdarzeń, które wygenerowały największe straty. Ich łączna szacowana wartość to co najmniej 122 mld dolarów.

Trzeba wziąć pod uwagę, że to kwoty zaniżone, opierające się wyłącznie na danych dotyczących strat ubezpieczonych. Katastrofy, które znalazły się w zestawieniu, nie oszczędziły żadnego z sześciu najbardziej zaludnionych regionów świata, a poważne straty finansowe odczuli mieszkańcy każdego z kontynentów.

Raport: Koszty szkód klimatycznych w 2025 roku

Na pierwszym miejscu w rankingu znalazły się pożary lasów w Palisades i Eaton w Kalifornii, które spowodowały szkody o wartości ponad 60 mld dolarów Doprowadziły one do śmierci co najmniej 31 osób, a pośrednich ofiar katastrofy było ok. 400.

Tuż za nimi uplasowały się cyklony i powodzie, które nawiedziły w listopadzie Azję Południową i Południowo-Wschodnią, uderzając w Tajlandię, Indonezję, Sri Lankę, Wietnam i Malezję. Burze te spowodowały śmierć ponad 1750 osób i wywołały straty szacowane na 25 mld dolarów.