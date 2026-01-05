Nowy rekord kosztów szkód wywołanych przez zmiany klimatu. Świat liczy straty

Aktualizacja: 06.01.2026 15:58 Publikacja: 05.01.2026 16:55
Powodzie w Teksasie w lipcu 2025 roku przyniosły straty szacowane na 1 mld dolarów.
Foto: Eli Hartman/Bloomberg
Miniony rok obfitował w ekstremalne wydarzenia, będące konsekwencjami pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Organizacja charytatywna Christian Aid wzięła pod lupę dziesięć zdarzeń, które wygenerowały największe straty. Ich łączna szacowana wartość to co najmniej 122 mld dolarów.
Trzeba wziąć pod uwagę, że to kwoty zaniżone, opierające się wyłącznie na danych dotyczących strat ubezpieczonych. Katastrofy, które znalazły się w zestawieniu, nie oszczędziły żadnego z sześciu najbardziej zaludnionych regionów świata, a poważne straty finansowe odczuli mieszkańcy każdego z kontynentów.
Na pierwszym miejscu w rankingu znalazły się pożary lasów w Palisades i Eaton w Kalifornii, które spowodowały szkody o wartości ponad 60 mld dolarów Doprowadziły one do śmierci co najmniej 31 osób, a pośrednich ofiar katastrofy było ok. 400.
Tuż za nimi uplasowały się cyklony i powodzie, które nawiedziły w listopadzie Azję Południową i Południowo-Wschodnią, uderzając w Tajlandię, Indonezję, Sri Lankę, Wietnam i Malezję. Burze te spowodowały śmierć ponad 1750 osób i wywołały straty szacowane na 25 mld dolarów.
Czytaj więcej
Podsumowania zjawisk atmosferycznych w Polsce w zeszłym roku nie pozostawiają wątpliwości: wrażen...
Na trzecim miejscu umieszczono powodzie, które wystąpiły w Chinach między czerwcem a sierpniem i zmusiły do przesiedlenia tysiące osób. Ofiar śmiertelnych było co najmniej 30, a straty finansowe szacuje się na 11,7 mld dolarów.
W zestawieniu uwzględniono też huragan Melissę, który nawiedził Jamajkę, Kubę i Bahamy pod koniec roku. Straty związane z jego uderzeniem oszacowano na 8 mld dolarów, a liczba ofiar śmiertelnych wciąż nie jest znana. Indie i Pakistan od czerwca do września zmagały się z ekstremalnymi opadami monsunowymi i powodziami, które doprowadziły do śmierci ponad 1860 osób i spowodowały straty gospodarcze o wartości około 5,6 mld dolarów. Liczba poszkodowanych jedynie w Pakistanie przekracza siedem milionów.
Od połowy roku do listopada Filipiny zmagały się z serią tajfunów i burz tropikalnych, które zmusiły do przesiedlenia 1,4 mln ludzi i wygenerowały straty przekraczające 5 mld dol. Australia w lutym zmagała się z cyklonem tropikalnym Alfred, który doprowadził do strat o wartości 1,2 mld dol., a cyklon Garance dotknął wyspę Reunion w Afryce Wschodniej, zabijając pięć osób i powodując straty o wartości 1,05 mld dolarów
Lipcowe powodzie w Teksasie przyniosły straty szacowane na 1 mld dolarów, a w ich wyniku zginęło co najmniej 135 osób. Nigeria i Demokratyczna Republika Konga zmagały się w kwietniu z niebezpiecznymi powodziami, które w samej Nigerii przyniosły 700 ofiar śmiertelnych. Z kolei Iran i Azja Zachodnia zostały dotknięte przedłużającą się suszą, która zagraża zaopatrzeniu w wodę około 10 milionów mieszkańców Teheranu.
Wśród znaczących wydarzeń wymieniono również pożary lasów w Szkocji w czasie rekordowych fal upałów, silne śnieżyce i fale upałów w Japonii, a także rosnące temperatury oceanów, które doprowadziły do bielenia koralowców w Australii Zachodniej.
Aż cztery z dziesięciu najkosztowniejszych katastrof klimatycznych ubiegłego roku miały miejsce w Azji. Jak stwierdził Graham Gordon, dyrektor ds. globalnego rzecznictwa i polityki w Christian Aid, w wywiadzie dla This Week in Asia, „koszty katastrof spowodowanych zmianami klimatu już teraz przytłaczają finanse publiczne w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i będą nadal rosły, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania”. Jak wynika z danych Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP), kraje rozwijające się będą potrzebowały od 310 do 365 miliardów dol. rocznie do 2035 roku aby dostosować się do skutków zmian klimatu.
Jednocześnie naukowcy podkreślają, że katastrofom można zapobiec. – Te kataklizmy nie są »naturalne« – są przewidywalnym rezultatem ciągłej ekspansji paliw kopalnych i opóźnień politycznych – stwierdziła emerytowana profesor Joanna Haigh z Imperial College London.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Brak koncentracji, chroniczne zmęczenie czy kłopoty psychiczne – brak regenerującego snu niesie wiele konsekwenc...
Hiszpania należy do tych krajów UE, które najszybciej budują odporność na zmiany klimatyczne. Stabilna gospodark...
Czy walka z kryzysem klimatycznym opiera się jedynie na pustych obietnicach? Eksperci w najnowszym raporcie zwra...
Administracja Donalda Trumpa chce ograniczyć ochronę gatunków zagrożonych. „Chronimy je poprzez jasne, spójne i...
Rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie po ponad trzech latach wygenerowała szkody sięgające ekologiczne i klimat...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas