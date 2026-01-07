Reklama

Wstręt zamiast zachwytu: Nowe badanie obala mit o miłości człowieka do przyrody

Czy ludzie kochają przyrodę? Najnowsza analiza niemal 200 badań naukowych wskazuje, że to założenie może być błędne – coraz więcej osób odczuwa bowiem wobec środowiska naturalnego lęk, dyskomfort, a czasem nawet wstręt. Zjawisko biofobii, analizowane przez naukowców z Uniwersytetu w Lund, może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia oraz ochrony przyrody.

Publikacja: 07.01.2026 14:30

Z badań wynika, że na świecie rośnie liczba ludzi, którzy odczuwają negatywne emocje, takie jak stra

Z badań wynika, że na świecie rośnie liczba ludzi, którzy odczuwają negatywne emocje, takie jak strach czy wstręt, w odniesieniu do przyrody.

Foto: Kan Denis Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego przekonanie o wrodzonej miłości człowieka do natury może być błędne?
  • Jakie są przyczyny wzrastającego zjawiska biofobii wobec środowiska naturalnego?
  • W jaki sposób urbanizacja wpływa na postawy ludzi wobec przyrody?
  • Jakie działania mogą odwrócić negatywne trendy w relacjach człowieka z naturą?
  • Co pokazują badania na temat zmiany więzi człowieka z przyrodą od XIX wieku?

Najnowsze analizy ekspertów wskazują, że rośnie liczba ludzi, którzy odczuwają negatywne emocje – takie jak strach, dyskomfort, a nawet wstręt – w odniesieniu do środowiska naturalnego. Zjawisko to – określane mianem biofobii – zostało przeanalizowane w nowym badaniu naukowców z Uniwersytetu w Lund.

Czytaj więcej

Badanie wykazało także, że kampanie zachęcające do kontaktu z naturą, poprawiają samopoczucie psychi
Klimat i ludzie
Jak zmieniła się wieź ludzi z przyrodą przez ostatnie 220 lat? Wyniki badania

Biofobia. Ludzie coraz częściej czują wstręt i lęk w stosunku do przyrody

„Badania przez długi czas zakładały, że ludzie zasadniczo odczuwają wobec natury emocje pozytywne. My zbadaliśmy tego przeciwieństwo, czyli sytuacje, w których relacja człowieka z naturą jest negatywna, oraz zgromadziliśmy wiedzę na temat tego, jak taka relacja powstaje, jakie ma konsekwencje i w jaki sposób można ją odwrócić” – zauważa Johan Kjellberg Jensen, naukowiec z Uniwersytetu w Lund i główny autor badania, które opublikowane zostało w czasopiśmie naukowym „Frontiers in Ecology and the Environment”. 

Eksperci przeanalizowali niemal 200 artykułów naukowych z różnych dziedzin badawczych, pochodzących z całego świata, w tym ze Szwecji, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. Ich celem było możliwie najszersze opisanie, czym jest zjawisko biofobii, skąd się ono bierze oraz jak można z nim walczyć. 

Reklama
Reklama

Naukowcy podkreślają, że ich analizy wykazały, iż negatywne emocje wobec natury kształtowane są zarówno przez czynniki zewnętrzne – otoczenie, stopień kontaktu z przyrodą czy narracje obecne w mediach – jak i przez czynniki wewnętrzne, obejmujące stan zdrowia oraz cechy emocjonalne jednostki.

Eksperci zauważają, że zaobserwować można oznaki pogarszania się relacji ludzi ze zwierzętami, roślinami i ogólnie naturą w szerszym ujęciu na przestrzeni czasu. Zdaniem Johana Kjellberga Jensena brak kontaktu z przyrodą oraz ograniczona wiedza na jej temat mogą wzajemnie się wzmacniać, tworząc negatywną spiralę: „Urbanizacja w połączeniu z postawami rodziców może zwiększać negatywne odczucia i poczucie zagrożenia w środowisku naturalnym wśród dzieci – co staje się szczególnie istotne, ponieważ coraz więcej dzieci dorasta w miastach” – mówi badacz.

Jak wskazuje Jensen, kontakt z naturą wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, takimi jak redukcja stresu czy poprawa wyników szkolnych u dzieci. Analizowane badania pokazują jednak, że negatywne emocje wobec przyrody mogą sprawiać, iż nie korzystamy z tych korzyści.  Dodatkowo mogą one sprzyjać także postawom i zachowaniom sprzecznym z działaniami na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Przejawia się to między innymi niechęcią wobec gatunków, które w rzeczywistości są niegroźne, a nawet mają dobre działanie na człowieka.

Czytaj więcej

Badanie objęło 61 państw na świecie.
Klimat i ludzie
Polska krajem o niskim poziomie więzi z naturą. Kto na czele rankingu?

Johan Kjellberg Jensen ma nadzieję, że przedstawiony przegląd badań sprawi, iż biofobia będzie lepiej rozumiana i częściej uwzględniana w badaniach naukowych, a także pomoże w znalezieniu skutecznych sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Jego zdaniem jednym z kluczowych kroków jest zwiększanie kontaktu ludzi z naturą, na przykład poprzez rozwój terenów zielonych oraz wzmacnianie bioróżnorodności w miastach, co może umożliwić dzieciom zdobywanie pozytywnych doświadczeń związanych z przyrodą już na wczesnym etapie życia.

Reklama
Reklama

„Zjawisko biofobii jest szerokie i wymaga zróżnicowanego zestawu narzędzi. W niektórych przypadkach chodzi o zwiększanie wiedzy i kontaktu z naturą, w innych – o ograniczanie punktów konfliktu między człowiekiem a przyrodą. Musimy lepiej zrozumieć mechanizmy stojące za negatywnymi emocjami, aby móc odwrócić ten trend” – zaznacza Jensen.

Czytaj więcej

Kryzys klimatyczny i bioróżnorodności to globalny stan zagrożenia zdrowia
Zdrowie
Kryzys klimatyczny i bioróżnorodności to globalny stan zagrożenia zdrowia

Na czym polega zjawisko biofobii?

Naukowcy od dłuższego czasu wskazują, że niski poziom więzi z naturą jest powiązany z wysokim stopniem urbanizacji, wyższymi dochodami i intensywnym korzystaniem z internetu. „Więź z naturą nie dotyczy tylko tego, co robimy, ale także tego, jak myślimy, czujemy i jak postrzegamy swoje miejsce w świecie przyrody” – wyjaśnia prof. Miles Richardson z University of Derby. Naukowiec kierował zespołem badawczym, który przeanalizował, w jaki sposób czynniki społeczne, ekonomiczne, geograficzne i kulturowe wpływają na tzw. „poczucie więzi z naturą”. Ekspert dodaje również, że „konieczne jest ponowne zintegrowanie natury z codziennym życiem społecznym i gospodarczym”. „Jak ponownie wprowadzić naturalne myślenie do naszego bardzo technologicznego świata? Trudno zmienić kulturę, ale chodzi o włączenie wartości natury do naszego dobrostanu – uczynienie jej czymś szanowanym, niemal świętym” – zaznacza. 

Z analizy opublikowanej w czasopiśmie naukowym „Earth” w sierpniu – także przeprowadzonej przez zespół Richardsona – wynikało, że od początku XIX wieku więź człowieka z przyrodą osłabła o ponad 60 proc. Eksperci ostrzegali wówczas, że jeśli nie podejmiemy działań, trend ten będzie się pogłębiał. Zaznaczali też, że ich modele badawcze przewidują, iż w przyszłości będzie dochodziło do dalszego spadku „doświadczenia obcowania” z przyrodą. Przyczyna? Między innymi brak zieleni w miastach oraz zanikanie postawy sprzyjającej kontaktowi z przyrodą, którą rodzice w przeszłości przekazywali swoim dzieciom.

Naukowcy uspokajają, że nawet relatywnie niewielkie zwiększenie kontaktu z przyrodą może przynieść widoczne efekty. Ustalili oni między innymi, że przeciętny mieszkaniec miasta spędza codziennie średnio jedynie kilka minut w otoczeniu naturalnym. „Zwiększmy to dziesięciokrotnie, a ludzie będą przebywać na zewnątrz 40 minut dziennie – to może wystarczyć” – wskazywali eksperci. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ekologia Społeczeństwo Klimat Środowisko naturalne
Z badania wynika, że stężenie cząstek w kabinie samolotu były bardzo niskie podczas lotu i gwałtowni
Klimat i ludzie
Powietrze na lotniskach coraz bardziej zanieczyszczone. Przekroczenie norm WHO
Powodzie w Teksasie w lipcu 2025 roku przyniosły straty szacowane na 1 mld dolarów.
Klimat i ludzie
Nowy rekord kosztów szkód wywołanych przez zmiany klimatu. Świat liczy straty
Zmiany klimatu przyczyniają się do i skracania fazy snu regeneracyjnego.
Klimat i ludzie
Śpimy coraz mniej i coraz gorzej. Zmiany klimatu dotarły do sypialni
Hiszpania od wielu dni walczy z pożarami
Klimat i ludzie
Szkody wywołane przez zmiany klimatu uderzą w Hiszpanię. Eksperci podali datę
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Happening aktywistów organizacji Oxfam podczas tegorocznego szczytu klimatycznego COP30 w Brazylii.
Klimat i ludzie
Fundusze na walkę ze zmianami klimatu. Raport: Bogate kraje „oszukują system”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama