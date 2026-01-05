Leiserowitz zaznacza także, że nawet w okresie, gdy w amerykańskiej debacie publicznej dominują kwestie imigracji, przestępczości czy inflacji, kryzys klimatyczny może mobilizować wyborców, jeśli zostanie odpowiednio przedstawiony. „Jeśli twoje dziecko ma astmę, powinieneś interesować się zmianą klimatu. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, powinieneś interesować się zmianą klimatu. Jeśli lubisz czekoladę, powinieneś interesować się zmianą klimatu” – podkreśla. Jego zdaniem ograniczanie narracji wyłącznie do aspektów naukowych lub politycznych zawęża przekaz, podczas gdy kryzys klimatyczny jest „największą historią na naszej planecie”.

Sondaż: Zmiany klimatu uderzają Amerykanów po kieszeni

To, że Amerykanie zaczęli zauważać zależność między wzrostem temperatur a rosnącymi kosztami życia, potwierdzają także dane. Z nowego sondażu przeprowadzonego przez Uniwersytet Yale wynika, że aż 65 proc. respondentów w USA jest zdania, iż globalne ocieplenie wpływa na poziom ich wydatków. Jednocześnie badanie wskazuje wyraźny sprzeciw społeczny wobec działań administracji Donalda Trumpa, zmierzających do ograniczania badań klimatycznych oraz wstrzymywania rozwoju odnawialnych źródeł energii, które przywódca USA wielokrotnie nazywał „oszustwem” i „przekrętem”. Większość Amerykanów nie zgadza się z decyzjami rządu federalnego w tym obszarze.

Od momentu objęcia urzędu przez Trumpa jego administracja wzięła sobie za cel demontaż kluczowych regulacji środowiskowych, zwalniała naukowców, usuwała publicznie dostępne informacje dotyczące kryzysu klimatycznego oraz otwarcie wspierała przemysł paliw kopalnych kosztem czystszych źródeł energii. Prezydent USA podejmował również próby zakazania działalności niektórych farm słonecznych i wiatrowych. Jak wynika z badania Uniwersytetu Yale, działania te spotykają się z szerokim sprzeciwem społecznym. Blisko 80 proc. zarejestrowanych w USA wyborców opowiada się przeciwko ograniczeniom dostępu do informacji i badań klimatycznych. Podobny odsetek ankietowanych odrzuca także postulat Trumpa dotyczący likwidacji Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA). 65 proc. badanych nie zgadza się zaś z decyzją o blokowaniu morskich farm wiatrowych.

„Takie działania ciągle się powtarzają – strona internetowa Agencji Ochrony Środowiska została oczyszczona z informacji o klimacie, a administracja chce z powodów ideologicznych zlikwidować jedną z najbardziej renomowanych organizacji badawczych zajmujących się klimatem na świecie” – mówi Leiserowitz. Dodaje także, że „większość ludzi uważa, iż to nie ma sensu”, podkreślając jednocześnie, że ostatnie wybory nie były referendum w sprawie zmian klimatu, gdyż temat ten był w kampanii niemal nieobecny. „Nie było mandatu do realizacji tych działań, a mimo to administracja zachowuje się tak, jakby go otrzymała. Dlatego wszystkie sondaże pokazują, że Trump jest głęboko pod kreską w tych kwestiach” – ocenia.