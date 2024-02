Jak wynika z nowego raportu amerykańskiej organizacji Center for Climate Integrity, firmy zajmujące się produkcją tworzyw sztucznych od dziesięcioleci zdawały sobie sprawę, że recykling nie jest opłacalny oraz że nie sprawdza się on jako metoda gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych.

To jednak nie przeszkadzało im w promowaniu tego rozwiązania. Zdaniem ekspertów, branża mogła mieć tę wiedzę nawet od trzech dekad. „Firmy kłamały” – twierdzi Richard Wiles z Center for Climate Integrity (CCI), które opublikowało raport. „Czas pociągnąć ich do odpowiedzialności za szkody, które wyrządzili” – mówi w rozmowie z „Guardianem”.

Czy recykling to rozwiązanie problemu odpadów?

Recykling plastiku to proces, w którym zużyty plastik jest zbierany, a następnie przetwarzany w celu stworzenia nowych produktów i materiałów. Umożliwia mu to drugie życie – w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu, w którym jest on po prostu wyrzucany na wysypiska śmieci.

To jednak – mimo niewątpliwych korzyści – proces pełen wyzwań. Jednym z nich jest między innymi zanieczyszczenie odpadów – resztki jedzenia, papieru czy innych materiałów utrudniają prawidłowy proces recyklingu, co często prowadzi do trudności w przetwarzaniu, czy też całkowitego odrzucenia takich odpadów z procesu. To z kolei powoduje zwiększenie ilości odpadów trafiających na składowiska.