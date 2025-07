Z badania opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie „Science Advances” wynika, że nawet jeden dzień ekstremalnych upałów może obniżyć wydajność krów mlecznych aż o 10 procent. Eksperci zaznaczają, że skutki tego typu zdarzeń utrzymywać się mogą nawet przez wiele dni. Nawet na najbardziej zaawansowanych technologicznie farmach – gdzie stosowane są nowoczesne metody chłodzenia – nie da się zapobiec negatywnym skutkom zmian klimatu – zaznaczają naukowcy.

Zmiany klimatu wpływają na produkcję mleka

Badanie opublikowane w „Science Advances” przeprowadzone zostało przez naukowców z Uniwersytetu Hebrajskiego w Izraelu – kraju znanego z bardzo nowoczesnego sektora mleczarskiego. Naukowcy przeanalizowali dane z ostatnich 12 lat dotyczące ponad 130 tys. krów mlecznych i skutków zmian klimatu. By ocenić skuteczność stosowanych przez hodowców technologii chłodzenia, przeprowadzono też wywiady z ponad 300 izraelskimi rolnikami, którzy zarządzają gospodarstwami produkującymi mleko.

„Przemysł mleczarski w Izraelu to dobre środowisko badawcze – gospodarstwa są rozmieszczone w różnych regionach kraju i doświadczają szerokiego zakresu temperatur i wilgotności, które odpowiadają warunkom w krajach będących liderami w produkcji mleka” – wyjaśnia współautor badania, dr Ram Fishman, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Telawiwskim. „Niemal wszyscy rolnicy już wdrożyli systemy wentylacji i zraszania, a izraelskie gospodarstwa mleczne należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie – oznacza to, że w innych regionach skutki zmian klimatycznych mogą być jeszcze poważniejsze” - dodaje.

Wyniki badań przeprowadzonych w Izraelu nie napawają optymizmem. Analiza wskazuje bowiem, że produkcja mleka znacząco spada w dni gorące i wilgotne – nawet o 10 procent, kiedy temperatura przekracza 26 stopni Celsjusza. Badacze zaznaczają, że wilgotność powietrza jest niezwykle istotna. Dlaczego? W zależności od niej temperatura powietrza może być odczuwalna zupełnie inaczej, nie tylko dla ludzi, także dla zwierząt.