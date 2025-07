Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na odstrzał trzech niedźwiedzi, twierdząc, że nie udało się ich odstraszyć. Czy to rzeczywiście jedyne rozwiązanie problemu?

Ta decyzja to skandal. Są inne możliwości i to one powinny zostać wdrożone. Przede wszystkim należy zabezpieczać odpady komunalne. Główną przyczyną pojawiania się niedźwiedzi w pobliżu zabudowań jest poszukiwanie pokarmu. Rozwiązaniem jest poprawne zarządzanie odpadami. Problem niedźwiedzi w Bieszczadach jest dobrze zbadany przez środowisko naukowe, które lata temu przygotowało „Program ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce” – do dziś ten projekt nie został jednak wdrożony. W przypadku gminy Cisna nie podjęto próby faktycznego rozwiązania problemu. Odstraszano niedźwiedzie, ale nie rozwiązano problemu dostępności odpadów. Jeśli zwierzę mimo stresu związanego z odstraszaniem nadal znajduje pokarm, nie zmieni swojego zachowania i będzie powracać. Połączenie odstraszania z usuwaniem odpadów jest rekomendowaną metodą stosowaną na całym świecie, bo daje pozytywne skutki. W Cisnej tej metody nie zastosowano.

Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązałby problem?

Jeśli problem odpadów nie zostanie rozwiązany, odstrzał nie zmieni sytuacji. Na Słowacji, gdzie stosuje się odstrzał, ale nie zabezpiecza odpadów, niedźwiedzie cały czas pojawiają się przy śmietnikach, bo to jest źródło problemu. Te zwierzęta przemieszczają się na duże odległości, a z uwagi na brak wyraźnych różnic osobniczych, nie ma gwarancji, że w Cisnej zostaną odstrzelone te konkretne, „problematyczne” niedźwiedzie. Należy raczej przypuszczać, że zostaną zabite przypadkowo spotkane osobniki. Co ważne, według protokołów ryzyka i analizy zapisów wideo, niedźwiedzie opisywane we wniosku opiniowanym przez PROP nie wykazywały zachowań agresywnych, a odstrzał jest zalecany wyłącznie w stosunku do niedźwiedzi agresywnych. Wspólnie z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody będziemy wnioskować do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie kroków prawnych, by wyeliminować z obrotu prawnego decyzję dotyczącą niedźwiedzi z Cisnej.

Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Foto: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Czy decyzja GDOŚ ma uzasadnienie naukowe?

To decyzja antynaukowa i antyprzyrodnicza. W ubiegłym roku Państwowa Rada Ochrony Przyrody zaopiniowała negatywnie podobny wniosku Gminy Cisna o odstrzał 3 niedźwiedzi, podkreślając, że taką zgodę można wydać jedynie w przypadku braku działań alternatywnych i przy braku zagrożenia dla populacji. Te istniały. PROP wskazał także, że liczba pojawiających się sytuacji konfliktowych nie świadczy o wzroście populacji, tylko o fakcie niezabezpieczania odpadów komunalnych. Co skandaliczne, przy kolejnym wniosku gminy Cisna GDOŚ postanowił ominąć środowisko naukowe i wydać zgodę na odstrzał już bez konsultacji z PROP.