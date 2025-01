Scenografia w całości z tektury: innowacyjna kampania reklamowa marki Grembox

Grembox w swoim spocie reklamowym zestawia ze sobą dwie branże e-commerce: urodę oraz motoryzację, każda z nich wymaga zupełnie innych opakowań na produkty. W ten sposób można pokazać, że niezależnie od tego, co sprzedaje dany sklep internetowy, dzięki firmie Grembox zawsze będzie mógł dobrać opakowania odpowiednie do swoich potrzeb.

Autorzy kampanii przyjęli koncepcję osadzenia narracji w minimalistycznej scenografii wykonanej z tektury, co wpisuje się w historię firmy Grembox, od od 30 lat związanej z branżą opakowań.

Na nagraniach widać tysiące magazynowanych opakowań z tektury falistej. Tła, na których występują przedstawiciele dwóch wspomnianych branż e-commerce, również zostały wykonane z tektury.

Nowa kampania reklamowa marki Grembox: „Setki wzorów i wariantów opakowań”

– W porównaniu do projektów opakowań, które przygotowujemy dla naszych klientów, realizacja scenografii z tektury była nie tylko łatwym zadaniem, ale też świetną zabawą. W ciągu jednego dnia powstał projekt, wykonano testowe wycięcia na ploterze oraz finalną wersję. Ścianki o wymiarach 3 x 2,5 metra, na tle których występują nasze postacie, zbudowaliśmy z trzech warstw 5-warstwowej tektury o fali EB. Taki materiał jest nam dobrze znany, ponieważ wykorzystywany jest m.in. do produkcji opakowań do transportu urządzeń RTV i AGD czy kartonowych skrzynek na owoce i warzywa – tłumaczy Przemysław Król, dyrektor działu badań i rozwoju w firmie Grembox. – Co ważne, scenografia została zaprojektowana z myślą o recyklingu i zostanie przerobiona na papier – zapewnia Król.