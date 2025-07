Jak zaznaczył przyrodnik, „niedźwiedź w Polsce jest skrajnie nieliczny”. „Naprawdę włóżcie między bajki liczby podawane przez leśników, że niby jest ich 300” – podkreślił. „Powód odstrzału: bo niedźwiedzie są uciążliwe i podchodzą pod zabudowania. No jasne, że podchodzą jak ludzie walą wszystko do kompostowników, bo śmieci w bieszczadzkich gminach nie są zabezpieczane, bo fotobiznes nęci czym się da te zwierzęta pod swoje czatownie, bo leśnicy walą żarcie pod ambony, bo w lasach bieszczadzkich rżnięcie, a na połoninach w parku na borówkach grasują zbieracze (widziałem). ŻADEN Z TYCH PROBLEMÓW nie został rozwiązany. ŻADEN!!! Do tego ten rząd podobnie jak poprzednie trzyma w szufladzie zrobioną nie wiadomo już ile lat temu strategię zarządzania tym gatunkiem i nie ma zamiaru jej wdrożyć, żeby nie narazić się Lasom Państwowym” – wskazał Wajrak, zaznaczając, że decyzja o odstrzale zapadła nawet wbrew opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. „Choć obiecywali ochronę przyrody jak przychodzi co do czego to trzęsą gaciami przed myśliwymi, leśnikami, samorządowcami itp. A problem na linii człowiek niedźwiedź da się rozwiązać bez zabijania” - dodał przyrodnik, podkreślając, że „jest wściekły”.

Głos w sprawie – w rozmowie z Radiem Rzeszów – zabrał także biolog dr Bartosz Pirga z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ekspert ocenia decyzję GDOŚ jako groźny precedens dla nielicznej populacji niedźwiedzi. Dodaje też, że problem wynika z dokarmiania zwierząt na nęciskach, a także z problemów z odbiorem śmieci i ograniczenia siedlisk przez prace leśne.

Grzegorz Łukacijewski z Nadleśnictwa Cisna także wyjaśnia, że presja niedźwiedzi na obszary zurbanizowane wynika z głodu i braku naturalnego żeru w lesie.

Odstrzałowi niedźwiedzi sprzeciwia się także Robert Gatzka, biolog ze Stowarzyszenia Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny. W rozmowie z tvn24.pl zaznacza on, że takie rozwiązanie nie przyniesie rezultatu dopóki mieszkańcy nie nauczą się odpowiednio zabezpieczać odpadów. „Niedźwiedzie chętnie korzystają z źródła pokarmu, które jest najłatwiej dostępne, a niezabezpieczone kompostowniki i śmieci przy naszych posesjach, to dla nich atrakcyjny i łatwo dostępny pokarm” – mówi. „I nawet jeśli odstrzeli się problematyczne osobniki, to będzie to tylko krótkotrwałe rozwiązanie, bo nie zabezpieczając odpowiednio odpadów, zwabimy następne niedźwiedzie – dodaje. Zaznacza też, że badania pokazują, iż najbardziej efektywną metodą łagodzenia tego typu sytuacji są profilaktyka, edukacja społeczeństwa i prewencja.