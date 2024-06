Europa nie radzi sobie z odpadami tekstylnymi. Prosto ze sklepów na wysypiska

Od 2025 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej będą zobowiązane unijną dyrektywą ramową w sprawie odpadów (RDW) do wdrożenia systemów selektywnej zbiórki tekstyliów, co ma pomóc w zwiększeniu możliwości ich sortowania oraz recyklingu. Obecnie, mimo że więcej niż połowa krajów unijnych wprowadziła obowiązkową zbiórkę tekstyliów, wciąż większość odpadów tekstylnych w regionie trafia do odpadów zmieszanych. Komisja Europejska chce również rozszerzyć odpowiedzialność na tekstylia na ich producentów, którzy mieliby odpowiadać za ich pełen cykl życia, od projektu do gospodarki odpadami.