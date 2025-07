W przeciwieństwie jednak do wielu innych przyrodniczych rajów na świecie, Sokotra jest zamieszkana: żyje tu około 60 tys. ludzi. Na dodatek w ostatnich kilkudziesięciu latach władze Jemenu próbowały stawiać na turystykę – ustalono, że co roku na wyspę wpuszczanych będzie ok. 4500 przybyszów zza granicy.

Tyle wystarcza jednak, by dodatkowo spustoszyć wyspę. – Są tacy, którzy palą ogniska, wycinają inskrypcje na rzadkich drzewach, śmiecą i straszą ptaki dronami – utyskuje jeden z lokalnych przewodników. Tyle że turyści są dziś najważniejszym źródłem dochodów mieszkańców Sokotry. Poza nimi miejscowym pozostaje jeszcze handel nielicznymi dobrami oraz hodowla kóz, które dokładają swoje do zniszczenia roślinnego ekosystemu wyspy.

Raj w najbardziej niebezpiecznym kraju świata

Ryzyko, że Sokotra mogłaby podzielić los zadeptanego przez turystów Galapagos, jest spora. Co prawda sytuacja na wyspie jest monitorowana przez UNESCO, ale organizacja ta nie jest w stanie narzucić mieszkańcom ani władzom żadnych zasad ochrony dziedzictwa naturalnego.

Zagrożenia zresztą mnożą się szybko: miejscowi przymykają oko na rosnącą liczbę turystów, na wyspie pojawili się inwestorzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy próbują zalesiać Sokotrę gatunkami przywiezionymi ze sobą, a na dodatek nad archipelagiem zaczęły latać rakiety – formalnie Sokotra jest częścią Jemenu, który obecnie jest rządzony przez sympatyzujący z Iranem i Hamasem plemienny ruch Huti.

Wszystko to składa się na niepokojące perspektywy dla środowiska Sokotry. Turystyczne portale internetowe nieustannie zachwalają uroki archipelagu, kusząc turystów frazami o Sokotrze jako „najbardziej kosmicznie wyglądającym miejscu na Ziemi”. Pytanie jednak, jak długo przetrwa ten przyrodniczy „raj na Ziemi”.