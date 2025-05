Jak wynika z najnowszego raportu EKObarometr, segregacja odpadów jest dla Polek i Polaków istotna. Badanie wskazuje, że robi to obecnie aż 84 procent społeczeństwa. I choć jest to bardzo dobry wynik, okazuje się także, że 35 procent segregujących osób nie ma pewności co do tego, czy robi to we właściwy sposób.

Tam, gdzie rodzą się wątpliwości dotyczące segregacji odpadów, pojawia się także tzw. recykling życzeniowy. Na czym polega to zjawisko?

Skąd bierze się recykling życzeniowy?

Recykling życzeniowy oznacza wrzucanie odpadów do pojemników na surowce wtórne z nadzieją, że zostaną one przetworzone, mimo że nie zawsze nadają się do recyklingu. Skala tego problemu jest spora – z raportu EKObarometr wynika bowiem, że aż 38 procent ankietowanych jest przekonanych o tym, że lepiej wyrzucić śmieci do pojemnika na segregowane odpady, niż do zmieszanych, nawet jeśli nie ma się pewności, czy rzeczywiście powinny one tam trafić.

Źródeł recyklingu życzeniowego jest kilka. Pierwszym z nich jest brak jasnych wytycznych. Podczas gdy od 2017 roku w całej Polsce zasady segregacji odpadów są jednolite – działa bowiem Jednolity System Segregacji Odpadów, który od 2022 roku jest systemem 5-pojemnikowym – to rekomendacje obowiązujące w poszczególnych gminach mogą się od siebie różnić. Każdy samorząd uchwala własny akt prawny szczegółowo opisujący zasady segregacji odpadów, co może powodować zamieszanie.