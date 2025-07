Ponad 150 przedstawicieli świata nauki, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw opublikowało w czerwcu list otwarty do Komisji Europejskiej, w którym apelowano o to, by w realizacji celów klimatycznych nie iść na skróty.

– Wprowadzenie międzynarodowych kredytów w ramach celów klimatycznych Unii Europejskiej osłabiłoby poziom jej regionalnych ambicji, który już teraz pozostaje w tyle za jej sprawiedliwym udziałem, jak podkreśliła Europejska Rada Doradcza ds. Zmian Klimatu (ESABCC), podważając globalne przywództwo i wiarygodność Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu. Otworzyłoby to również puszkę Pandory polegającą na poleganiu na innych krajach i podmiotach rynkowych w zakresie należytej staranności i narażeniem na utratę reputacji, gdyby przyznane kredyty okazały się złej jakości, oprócz dalekosiężnych konsekwencji finansowych. – oświadczyli sygnatariusze listu.

Cel klimatyczny UE: firmy potrzebują jasnego sygnału od państw członkowskich

Według dyrektora ds. polityki Carbon Market Watch, Sama Van den Plasa, „luki w kompensacji emisji dwutlenku węgla” to „nic więcej niż odwracanie uwagi i opóźnienia w działaniach na rzecz klimatu, których potrzebuje Europa”. Dyrektor think tanku Strategic Perspectives Neil Makaroff przyznał, że „debata nie dotyczy już tego, czy potrzebujemy celu na rok 2040, ale warunków jego osiągnięcia”.

– Umowa łącząca solidną politykę przemysłową, inwestycje i cel klimatyczny na poziomie 90 proc. nie jest luksusem dla Europy w czasach globalnego wyścigu przemysłowego o zerową emisję netto i presji geopolitycznej. Firmy i inwestorzy potrzebują jasnego sygnału od wszystkich państw członkowskich, w tym Francji, że Unia Europejska nadal poważnie podchodzi do swojej ścieżki dekarbonizacji. Stawką są dwa miliony nowych zielonych miejsc pracy w przemyśle. – podkreślił ekspert.

Zauważył też, że przywództwo klimatyczne Unii Europejskiej jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek z uwagi na obecną sytuację geopolityczną.

– Stany Zjednoczone wycofują się z Porozumienia Paryskiego, na Unię Europejską i Chiny wywierana jest dodatkowa presja. Pod koniec lipca odbędzie się szczyt UE–Chiny, co będzie miało kluczowe znaczenie, ponieważ jest to moment, w którym oba bloki ustawiają się w szeregu w związku z COP30, a wiemy, że Chińczycy bardzo uważnie przyglądają się temu, co dzieje się w Unii w kontekście dyskusji na temat celu klimatycznego na rok 2040, i chcą koordynować działania z Unią w tej sprawie. – stwierdził.