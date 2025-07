Ale to zaledwie początek dłuższej listy. Podobne decyzje zapadają na całym świecie, głównie w odniesieniu do projektów offshore. W Wielkiej Brytanii koncern Vattenfall wycofał się z projektu o mocy 1,4 GW u wybrzeży Norfolku. Na początku czerwca Atlantic Shores Offshore Wind formalnie złożyla wniosek o anulowanie projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,5 GW, która miała powstać nieopodal Nowego Jorku. Norweski Equinor w zeszłym roku porzucił zaplanowane projekty w Hiszpanii, Portugalii i Wietnamie. Rządy Danii i Tajwanu z kolei nie znalazły chętnych do budowy ujętych w rządowych planach przedsięwzięć. Shell, który był udziałowcem wspomnianego projektu nowojorskiego, wyprzedał też swoje udziały w innych projektach w USA, Francji, Irlandii i Korei Południowej.

Trudno się temu dziwić. – W ciągu dwóch ostatnich lat średni koszt wybudowania morskiej farmy wiatrowej wzrósł o 30–40 proc., sięgając 230 dol. za MWh – szacuje portal Carboncredits.com. Po części to zasługa inflacji, która podbiła rachunki na każdym odcinku budowy. Ale na podwyżki cen najbardziej wpływa dostępność – lub obawy o nią – najważniejszych metali potrzebnych do skompletowania instalacji: stali, miedzi i aluminium. W ich przypadku w latach 2020–2023 ceny podwoiły się a nawet potroiły, co z kolei zmusiło producentów turbin do znacznych podwyżek.

Ale nie tylko o koszty surowców i materiałów tu chodzi. Mniej więcej od 2022 roku wiadomo, że szybki przyrost projektów wiatrowych na morzu będzie wymagał odpowiedniej floty statków pozwalających przetransportować elementy instalacji na plac – a właściwie akwen – budowy. Tym bardziej, że turbiny dla takich projektów są coraz większe, agencja Bloomberg porównuje je już do jednego z historycznych nowojorskich drapaczy chmur – Chrysler Building. Tymczasem jednostek, nie tylko tych przystosowanych do transportu i budowy kilkusetmetrowych wiatraków, wcale nie przybywa, co już przekłada się na opóźnienia. Rok temu szacowała wyspecjalizowana w transporcie morskim firma analityczna Spinergie, że w perspektywie 2030 r. ten deficyt może doprowadzić do zredukowania zaplanowanych inwestycji o 40 proc.

Inny efekt wywołują też ceny energii. To jeden z kluczowych argumentów branży OZE: zielona energia jest najtańsza na rynku. Dlatego w Skandynawii, gdzie źródła odnawialne są filarami miksu energetycznego, okresowo ceny energii bywają symboliczne. To oznacza, że zwrot z inwestycji w nowe projekty znacząco się wydłuża, co odstrasza inwestorów od angażowania się w nowe projekty. W pewnej mierze można tu mówić o nasyceniu rynku.

Sytuację w znacznej mierze komplikuje polityka. Administracja Donalda Trumpa w ramach jednej z pierwszych decyzji po przejęciu Białego Domu zapowiedziała anulowanie finansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowo drobne – ale ważne – elementy instalacji, są produkowane przede wszystkim w Chinach w oparciu o rzadkie pierwiastki, jak gal czy german. I rząd w Pekinie coraz chetniej zdaje się ograniczać dostęp do nich, wprowadzając embarga lub podwyższając cła w odpowiedzi na spory polityczne z krajami zachodnimi