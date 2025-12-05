Reklama

Pozew przeciw producentom żywności przetworzonej. „Jedzenie szkodliwe dla ludzi”

San Francisco wypowiada wojnę największym producentom żywności w USA. Władze miasta twierdzą, że celowo tworzą oni bardzo przetworzone produkty, które następnie uzależniają i negatywnie wpływają na zdrowie konsumentów.

Publikacja: 05.12.2025 05:00

Produkty przetworzone mają „stymulować łaknienie i zachęcać do nadmiernej konsumpcji” – twierdzą wła

Produkty przetworzone mają „stymulować łaknienie i zachęcać do nadmiernej konsumpcji” – twierdzą władze San Francisco.

Foto: Hanson Lu Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego San Francisco zdecydowało się pozwać wiodących producentów żywności w USA?
  • Jakie firmy znajdują się na celowniku kalifornijskiego miasta i dlaczego?
  • Jakie zarzuty dotyczące zdrowia publicznego są skierowane przeciwko tym producentom?
  • Jakie badania potwierdzają negatywny wpływ ultra-przetworzonej żywności na zdrowie?
  • Jakie kroki podjęła Kalifornia w walce z ultra-przetworzoną żywnością?

San Francisco złożyło pozew przeciwko dziesięciu czołowym producentom żywności w Stanach Zjednoczonych. Które firmy znalazły się na „czarnej liście”? 

San Francisco pozywa producentów żywności. Na liście giganci

W złożonym pozwie San Francisco wskazało czołowe firmy sprzedające żywność w USA – m.in. właścicieli takich marek jak Oreo, Kit Kat, Cheerios, Coca-Cola, Nestlé czy PepsiCo. Są też koncerny Mondelez Kraft-Heinz czy Mars.

Czytaj więcej

Przeciętnie na mieszkańca w UE w 2023 roku przypadało 130 kilogramów zmarnowanej żywności.
Na talerzu
Marnowanie żywności w UE. Jak Polska wypada na tle innych państw Unii?

Zdaniem Davida Chiu – prokuratora miejskiego w San Francisco – firmy te „uczyniły jedzenie szkodliwym dla ludzkiego organizmu”. „Te przedsiębiorstwa wywołały kryzys zdrowia publicznego, czerpały z niego ogromne zyski, a teraz muszą ponieść odpowiedzialność za wyrządzone szkody” – podkreśla Chiu w pozwie.

Reklama
Reklama

Jak dodaje, produkty takie jak słodycze, chipsy, przetworzone mięso, napoje gazowane i energetyczne oraz płatki śniadaniowe – są produkowane tak, by „stymulować łaknienie i zachęcać do nadmiernej konsumpcji”. „Mają one być formułami często chemicznie przetworzonych, tanich składników, z niewielkim lub żadnym dodatkiem żywności nieprzetworzonej” – mówi. 

W pozwie miasto powołuje się na liczne badania naukowe wskazujące na negatywny wpływ ultra-przetworzonej żywności na zdrowie. „Rosnąca liczba badań łączy te produkty z poważnymi chorobami – w tym cukrzycą typu 2, stłuszczeniem wątroby, chorobami serca, rakiem jelita grubego, a nawet depresją w młodszym wieku” – zauważa w pozwie profesor Kim Newell-Green z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. 

Czytaj więcej

Wiele insektów stanowi bardzo dobre źródło białka. Autorzy publikacji zwracają jednak uwagę, że na r
Na talerzu
Wątpliwości wokół spożywania białka z owadów. Badacze wskazują na zagrożenia

Pozew przeciw producentom żywności przetworzonej

O negatywnym wpływie na zdrowie przetworzonej żywności mówi się od dłuższego czasu. Amerykański sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. – w ramach zainicjowanej przez siebie kampanii Make America Healthy Again – zwraca uwagę na negatywny wpływ produktów przetworzonych na zdrowie i ich związki z chorobami przewlekłymi. Kennedy zabiega między innymi o wprowadzenie zakazu włączania tego rodzaju produktów do programu żywnościowego dla najuboższych. 

Problem jest poważny, co potwierdzają dane – raport amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób z sierpnia wykazał, iż większość obywateli USA czerpie ponad połowę dziennej porcji kalorii z ultra-przetworzonej żywności.

Kalifornia, stan w którym leży San Francisco, uczyniła już pierwszy krok w kierunku walki z żywnością wysoce przetworzoną. W październiku gubernator stanu Gavin Newsom podpisał pierwszą w kraju ustawę eliminującą część produktów z posiłków szkolnych w perspektywie najbliższej dekady.

Reklama
Reklama

Władze San Francisco podkreślają, że produkcja i promowanie ultra-przetworzonej żywności naruszają kalifornijską ustawę o nieuczciwej konkurencji oraz przepisy dotyczące naruszania porządku publicznego. Miasto w pozwie domaga się sądowego zakazu stosowania „wprowadzającego w błąd marketingu” oraz zobowiązania firm do podjęcia działań takich jak edukacja konsumentów o ryzyku związanym ze spożywaniem wysoce przetworzonej żywności.

San Francisco żąda także ograniczenia reklam takich produktów, zwłaszcza tych skierowanych do dzieci. Miasto chce również, by na gigantów produkujących niezdrową żywność nałożone zostały kary finansowe. Zebrane z nich fundusze w przyszłości mogłyby pomóc władzom lokalnym w pokrywaniu kosztów opieki zdrowotnej pacjentów cierpiących na choroby związane ze spożywaniem ultra-przetworzonych produktów. 

Dotychczas pozwane przez San Francisco firmy nie skomentowały komentarza w sprawie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone San Francisco Społeczeństwo jedzenie
Przeciętnie na mieszkańca w UE w 2023 roku przypadało 130 kilogramów zmarnowanej żywności.
Na talerzu
Marnowanie żywności w UE. Jak Polska wypada na tle innych państw Unii?
Wiele insektów stanowi bardzo dobre źródło białka. Autorzy publikacji zwracają jednak uwagę, że na r
Na talerzu
Wątpliwości wokół spożywania białka z owadów. Badacze wskazują na zagrożenia
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii co roku od 15 do 22 milionów dyń jest kupowanych, wykorzystywany
Na talerzu
Dynie na Halloween to rosnący problem. Eksperci o skali marnowania żywności
Kuter rybacki na Bałtyku
Na talerzu
Greenpeace: ryby z Bałtyku zanieczyszczone chemikaliami
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Naukowcy zalecili, aby ponad połowę diety stanowiły warzywa i owoce, następnie produkty pełnoziarnis
Na talerzu
Znów głośno o diecie planetarnej. Eksperci ostrzegają przed dezinformacją
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama