Jak dodaje, produkty takie jak słodycze, chipsy, przetworzone mięso, napoje gazowane i energetyczne oraz płatki śniadaniowe – są produkowane tak, by „stymulować łaknienie i zachęcać do nadmiernej konsumpcji”. „Mają one być formułami często chemicznie przetworzonych, tanich składników, z niewielkim lub żadnym dodatkiem żywności nieprzetworzonej” – mówi.

W pozwie miasto powołuje się na liczne badania naukowe wskazujące na negatywny wpływ ultra-przetworzonej żywności na zdrowie. „Rosnąca liczba badań łączy te produkty z poważnymi chorobami – w tym cukrzycą typu 2, stłuszczeniem wątroby, chorobami serca, rakiem jelita grubego, a nawet depresją w młodszym wieku” – zauważa w pozwie profesor Kim Newell-Green z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

Pozew przeciw producentom żywności przetworzonej

O negatywnym wpływie na zdrowie przetworzonej żywności mówi się od dłuższego czasu. Amerykański sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. – w ramach zainicjowanej przez siebie kampanii Make America Healthy Again – zwraca uwagę na negatywny wpływ produktów przetworzonych na zdrowie i ich związki z chorobami przewlekłymi. Kennedy zabiega między innymi o wprowadzenie zakazu włączania tego rodzaju produktów do programu żywnościowego dla najuboższych.

Problem jest poważny, co potwierdzają dane – raport amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób z sierpnia wykazał, iż większość obywateli USA czerpie ponad połowę dziennej porcji kalorii z ultra-przetworzonej żywności.

Kalifornia, stan w którym leży San Francisco, uczyniła już pierwszy krok w kierunku walki z żywnością wysoce przetworzoną. W październiku gubernator stanu Gavin Newsom podpisał pierwszą w kraju ustawę eliminującą część produktów z posiłków szkolnych w perspektywie najbliższej dekady.