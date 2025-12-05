Aktualizacja: 05.12.2025 18:00 Publikacja: 05.12.2025 05:00
Produkty przetworzone mają „stymulować łaknienie i zachęcać do nadmiernej konsumpcji” – twierdzą władze San Francisco.
San Francisco złożyło pozew przeciwko dziesięciu czołowym producentom żywności w Stanach Zjednoczonych. Które firmy znalazły się na „czarnej liście”?
W złożonym pozwie San Francisco wskazało czołowe firmy sprzedające żywność w USA – m.in. właścicieli takich marek jak Oreo, Kit Kat, Cheerios, Coca-Cola, Nestlé czy PepsiCo. Są też koncerny Mondelez Kraft-Heinz czy Mars.
Zdaniem Davida Chiu – prokuratora miejskiego w San Francisco – firmy te „uczyniły jedzenie szkodliwym dla ludzkiego organizmu”. „Te przedsiębiorstwa wywołały kryzys zdrowia publicznego, czerpały z niego ogromne zyski, a teraz muszą ponieść odpowiedzialność za wyrządzone szkody” – podkreśla Chiu w pozwie.
Jak dodaje, produkty takie jak słodycze, chipsy, przetworzone mięso, napoje gazowane i energetyczne oraz płatki śniadaniowe – są produkowane tak, by „stymulować łaknienie i zachęcać do nadmiernej konsumpcji”. „Mają one być formułami często chemicznie przetworzonych, tanich składników, z niewielkim lub żadnym dodatkiem żywności nieprzetworzonej” – mówi.
W pozwie miasto powołuje się na liczne badania naukowe wskazujące na negatywny wpływ ultra-przetworzonej żywności na zdrowie. „Rosnąca liczba badań łączy te produkty z poważnymi chorobami – w tym cukrzycą typu 2, stłuszczeniem wątroby, chorobami serca, rakiem jelita grubego, a nawet depresją w młodszym wieku” – zauważa w pozwie profesor Kim Newell-Green z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.
O negatywnym wpływie na zdrowie przetworzonej żywności mówi się od dłuższego czasu. Amerykański sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. – w ramach zainicjowanej przez siebie kampanii Make America Healthy Again – zwraca uwagę na negatywny wpływ produktów przetworzonych na zdrowie i ich związki z chorobami przewlekłymi. Kennedy zabiega między innymi o wprowadzenie zakazu włączania tego rodzaju produktów do programu żywnościowego dla najuboższych.
Problem jest poważny, co potwierdzają dane – raport amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób z sierpnia wykazał, iż większość obywateli USA czerpie ponad połowę dziennej porcji kalorii z ultra-przetworzonej żywności.
Kalifornia, stan w którym leży San Francisco, uczyniła już pierwszy krok w kierunku walki z żywnością wysoce przetworzoną. W październiku gubernator stanu Gavin Newsom podpisał pierwszą w kraju ustawę eliminującą część produktów z posiłków szkolnych w perspektywie najbliższej dekady.
Władze San Francisco podkreślają, że produkcja i promowanie ultra-przetworzonej żywności naruszają kalifornijską ustawę o nieuczciwej konkurencji oraz przepisy dotyczące naruszania porządku publicznego. Miasto w pozwie domaga się sądowego zakazu stosowania „wprowadzającego w błąd marketingu” oraz zobowiązania firm do podjęcia działań takich jak edukacja konsumentów o ryzyku związanym ze spożywaniem wysoce przetworzonej żywności.
San Francisco żąda także ograniczenia reklam takich produktów, zwłaszcza tych skierowanych do dzieci. Miasto chce również, by na gigantów produkujących niezdrową żywność nałożone zostały kary finansowe. Zebrane z nich fundusze w przyszłości mogłyby pomóc władzom lokalnym w pokrywaniu kosztów opieki zdrowotnej pacjentów cierpiących na choroby związane ze spożywaniem ultra-przetworzonych produktów.
Dotychczas pozwane przez San Francisco firmy nie skomentowały komentarza w sprawie.
