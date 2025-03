Nowe gatunki inwazyjne w Polsce. Te rośliny będą wkrótce zakazane

do 2 sierpnia 2025 r. – w celu sprzedaży lub przekazania do celów niekomercyjnych innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie;

do 2 sierpnia 2026 r. – w celu sprzedaży lub przekazania innym podmiotom prowadzącym badania naukowe lub ochronę ex situ, bądź wykorzystującym IGO do celów medycznych, posiadającym stosowne zezwolenie.

Jak przypomina GDOŚ, jeżeli w podanym okresie nie uda się sprzedać lub przekazać rośliny odpowiednim podmiotom, konieczne będzie unieszkodliwienie posiadanego zapasu. To należy przeprowadzić w warunkach, które uniemożliwią rozprzestrzenienie się rośliny (wymagane jest także powiadomienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska). Co istotne, ewentualne naruszenie przepisów dotyczących IGO (gatunki stwarzające zagrożenie dla UE/Polski) może zostać uznane za przestępstwo lub wykroczenie. GDOŚ przestrzega, że w niektórych przypadkach możliwe jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 miliona złotych.

Dławisz okrągłolistny: Nowa roślina na liście IGO

Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus) to egzotycze pnącze, występujące naturalnie m.in. na południu Chin. Roślina cechuje się bardzo szybkim tempem przyrostu rocznego. Ma wysoki poziom mrozoodporności, a jednocześnie niskie wymagania dotyczące gleby i nasłonecznienia. W Polsce dławisz był uprawiany jako szybkorosnące pnącze na podpory, elewacje i mury. Docelowo roślina może dorastać nawet do 10-12 metrów wysokości.

Ta popularna roślina ogrodowa znalazła się w zestawie 22 nowych gatunków uznanych przez UE za gatunki inwazyjne (rozporządzenie unijne z 12 lipca 2022 roku). Większość nowych roślin dopisanych do listy uzyskała status IGO 2 sierpnia 2022 roku. W przypadku dwóch roślin wskazano późniejsze terminy: 2 sierpnia 2024 na listę unijnych IGO trafiła pistia rozetkowa, a w przypadku dławisza okrągłolistnego będzie to termin 2 sierpnia 2027 roku. Od tej daty będzie obowiązywać oficjalny zakaz uprawy, a także posiadania sadzonek i dorosłych okazów rośliny. GDOŚ przypomina jednak o okresie przejściowym, umożliwiającym m.in. przekazanie zapasów komercyjnych IGO podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenie.