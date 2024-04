Co trzecia osoba na świecie boryka się z problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego, tymczasem ok. 19 procent wyprodukowanej żywności trafia do śmieci. Nowy raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), stworzony we współpracy z brytyjską organizacją charytatywną WRAP, ujawnia przerażającą skalę marnowania jedzenia w czasach, gdy niemal 800 mln ludzi cierpi z powodu głodu.

Reklama

Dyrektor wykonawcza UNEP, Inger Andersen, nazwała to zjawisko „globalną tragedią”. „Miliony ludzi będą dzisiaj głodować, podczas gdy na całym świecie żywność jest marnowana” – zauważyła.

Marnowanie żywności: miliard ton żywności rocznie trafia do śmieci

Jak wynika z analizy, w 2022 roku ponad miliard ton żywności trafił do śmieci, a za ponad połowę (60 proc.) zmarnowanego jedzenia odpowiadały gospodarstwa domowe. Liczby te nie obejmują 13 proc. żywności, która marnuje się jeszcze przed trafieniem do sprzedaży detalicznej.

Czytaj więcej Klimat Miliarder kupił tysiące hektarów lasów. Powstaje europejskie Yellowstone Szwajcarski miliarder Hansjörg Wyss, znany filantrop zajmujący się ochroną środowiska, chce stworzyć w Rumunii ogromny park narodowy wraz z Fundacją Conservation Carpathia. Ma powstać w ten sposób „europejskie Yellowstone”.

W ciągu roku każda osoba zmarnowała ok. 79 kg żywności, co stanowi równowartość więcej niż jednego posiłku dziennie na każdą osobę cierpiącą z powodu głodu na świecie.