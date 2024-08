W 2015 roku swoje rekomendacje ogłosił rząd Holandii, zalecając obywatelom zmniejszenie ilości spożywanego mięsa lub całkowitą rezygnację z niego. Trzy lata później Włosi zarekomendowali zmniejszenie liczby spożywanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Podobne zalecenia dotyczące ograniczenia spożywania mięsa przedstawiły rządy Szwecji czy Danii.

Zalecenia dietetyczne różnią się w zależności od kraju, np. austriacki rząd zaleca spożywanie nie więcej niż jednej porcji ryb tygodniowo, podczas gdy hiszpańskie wytyczne uwzględniają trzy. Jednak tendencja ograniczania produktów pochodzenia zwierzęcego jest obecna w rekomendacjach wszystkich krajów.

Założenia diety polecanej przez austriacki rząd pokrywają się z tzw. dietą planetarną, zalecaną przez naukowców z The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health. Są też zgodne z apelem szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który podczas ubiegłorocznej konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju podkreślał konieczność przejścia na „dietę bardziej roślinną” w ramach walki z kryzysem klimatycznym.