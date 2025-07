Badanie, którego głównym autorem jest Maximillian Kotz z publicznego centrum badawczego Barcelona Supercomputer Center, wskazuje, że ceny wielu artykułów spożywczych – od kalifornijskich warzyw po brazylijską kawę – w ostatnich latach znacznie wzrosły na skutek warunków pogodowych. Naukowcy wskazują, że wzrosty cen były „tak ekstremalne, że przekroczyły wszelkie historyczne precedensy sprzed 2020 roku”.

Ceny produktów spożywczych rosną z powodu zmian klimatu

Autorzy najnowszego badania prześledzili 16 epizodów nagłych i krótkotrwałych wzrostów cen żywności odnotowanych w latach 2022–2024 w 18 państwach. Jak wskazują naukowcy, wzrosty cen, które przeanalizowali, były wynikiem skrajnych zjawisk pogodowych – takich jak fale upałów, susze oraz intensywne opady.

W badaniu zauważono między innymi, że w listopadzie 2022 roku ceny warzyw w amerykańskich stanach Kalifornia i Arizona wzrosły o 80 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Był to bezpośredni skutek ekstremalnych upałów i niedoboru wody latem. Podobnie było w Korei Południowej, gdzie we wrześniu 2023 roku, po fali upałów w sierpniu, ceny kapusty – jednego z podstawowych produktów tamtejszej kuchni – były o 70 proc. wyższe.

W Meksyku – który doświadczył jednej z najpoważniejszych susz w ostatniej dekadzie – ceny owoców i warzyw wzrosły zaś w styczniu 2024 roku o 20 proc. We wrześniu tego samego roku, po rekordowej fali upałów – drugiej tak poważnej od czasu rozpoczęcia regionalnych pomiarów w 1946 roku – ceny ryżu w Japonii skoczyły natomiast o 48 proc. Sytuacja niełatwa była także w Europie – w wyniku przedłużającej się suszy w latach 2022–2023 w Hiszpanii i we Włoszech, ceny oliwy wzrosły o 50 proc.