Mięso wołowe jest najbardziej emisyjnym produktem spożywczym, wymagającym też największych zasobów energii, wody oraz gruntu i nawet ograniczanie ich zużycia oraz emisji powstających przy jego produkcji, nie kwalifikuje go do uzyskania etykiety produktu przyjaznego dla środowiska. Co więcej, stanowi to wprowadzanie konsumentów w błąd, gdyż szereg badań potwierdza, że ludzie chętnie ufają etykietom poświadczającym, iż dany produkt jest bardziej korzystny dla środowiska.

W styczniu tego roku ponad 250 organizacji i ekspertów ds. klimatu, środowiska, zdrowia, żywienia oraz żywności wystosowało list otwarty do amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, apelując o to, by redukcja spożycia mięsa i nabiału, będących najbardziej emisyjnymi elementami amerykańskiej diety, została włączona do strategii klimatycznej.

Na czym polega greenwashing?

Z pojęciem greenwashingu spotykamy się coraz częściej – pojawia się ono w mediach i przestrzeni publicznej. Co dokładnie oznacza? W wolnym tłumaczeniu to „zielone mydlenie oczu” lub „ekościema”. Najogólniej mówiąc o określenie opisuje zestaw działań, które polegają na wywołaniu u osób zainteresowanych kupnem towarów wytwarzanych z poszanowaniem środowiska przekonania, że dany produkt powstał z poszanowaniem środowiska naturalnego, a firma działa ekologicznie, choć niekoniecznie musi to być zgodne z prawdą.

Z greenwashingiem mamy do czynienia na przykład wtedy, gdy firma podaje błędne informacje dotyczące wpływu swojej działalności na środowisko; gdy akcentuje w swojej działalności fakty, które nie są efektem jej działań – na przykład, gdy podkreśla brak określonych substancji w składzie produktu, choć ich użycie zostało zabronione przez prawo; gdy firma nagłaśnia swoje rzekome zaangażowanie w ochronę środowiska, ale nie przedstawia wiarygodnych faktów na potwierdzenie tych tez; gdy firma w promocji swoich produktów stosuje określenia na tyle niekonkretne, że mogą one wprowadzać klientów w błąd na temat jej zaangażowania w ochronę środowiska czy wreszcie – gdy poprzez komunikaty marketingowe firma zniekształca obraz swojego wpływu na środowisko – na przykład akcentując ekologiczność opakowań, ale jednocześnie pomijając szkodliwość procesu produkcji.