W Amazonii 80 proc. ubytku lasów tropikalnych wynika z wycinki na cele utworzenia pastwisk, a efektem są wyższe emisje netto oraz straty w bioróżnorodności. Uprawy roślin paszowych mają intensywny charakter, a to prowadzi do wyjałowienia gleby, która później nie jest w stanie zatrzymywać CO2. Wreszcie produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych pochłania prawie 20 proc. wody pitnej, a do tego dochodzi zaopatrzenie rzeźni w wodę. Do wyprodukowania zawierającej tę samą porcję białka ilości wołowiny potrzeba sześć razy więcej wody, niż w przypadku uprawy roślin strączkowych.

Choć wytyczne FAO nie są wiążące, stanowią jasny sygnał dla rządów, ale i sektora rolno-spożywczego, co do kierunku, w którym musi zmierzać świat. Poważnym problemem jest polityczny aspekt tematu spożycia mięsa w krajach zamożnych. Politycy w krajach bogatej Północy starają się unikać podnoszenia tego tematu, bo może to być źle przyjęte przez wyborców. Zdają sobie sprawę z tego także aktywiści klimatyczni, a mimo to nawołują do zmian.

„Omijając drażliwe kwestie, nie rozwiążemy problemu. Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych wymaga rozwiązania problemu hodowli zwierząt, a jego źródłem jest nadmierna konsumpcja mięsa” – komentuje w rozmowie z agencją Bloomberg Dhanush Dinesh, założyciel proklimatycznej organizacji Clim-Eat.