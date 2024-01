Kto ma największy problem z tym, by zrezygnować z własnego transportu? Najrzadziej tę chęć wyrażali najmłodsi badani – ankietowani w przedziale 18-34 lata. Wśród nich było to 42,4 proc. To ciekawe przede wszystkim dlatego, że wiele dotychczasowych badań wskazywało, iż to właśnie przedstawiciele najmłodszych pokoleń uznają, że obecnie zmiany klimatu są jednym z najbardziej palących problemów. Najbardziej skłonni do poświęceń okazali się zaś respondenci w wieku od 35 do 44 lat, wśród których blisko dwie trzecie – 62 proc. – gotowych jest porzucić swoje auto na rzecz klimatu.

Czytaj więcej Klimat i ludzie Polacy wolą kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom 63 proc. polskich konsumentów deklaruje, że woli wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom, ani nie przyczyniają się do zmian klimatu – wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC).

Polacy mniej chętnie zrezygnują z węgla, niż z własnych samochodów

W ramach badania poruszono także kwestię transformacji energetycznej. Respondentów zapytano o opinię na temat porzucenia węgla w Polskiej energetyce w celu ratowania klimatu. Mniej chętnie zrezygnowalibyśmy w węgla, niż z własnych samochodów – wskazuje badanie. Na pytania o to, czy Polska powinna odejść od wydobycia węgla w celu ochrony klimatu, „tak” lub „zdecydowanie tak”, odpowiedziało 44 proc. badanych. Mniej więcej tyle samo – bo 44 proc. – respondentów opowiada się przeciw porzuceniu węgla. Odpowiedzi „raczej nie udzieliło 27 proc. Ankietowanych, zaś „ zdecydowanie nie” – 17 proc.

PBS/Multiconsult Polska

Zwolennicy porzucenia węgla najczęściej mieszkają w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (60 proc.). W mniejszych miejscowościach jest to 42 proc., natomiast na wsi – 35 proc.. Najwięcej zwolenników zielonej transformacji znajdziemy w województwach: śląskim (53 proc.), małopolskim (56 proc.), lubuskim (57 proc.) oraz zachodniopomorskim (60 proc.).

„W Multiconsult Polska doradzamy firmom i instytucjom przy projektach z zakresu transformacji energetycznej, dlatego z zainteresowaniem przyglądamy się trendom kształtującym społeczny odbiór tych kwestii. Wyniki naszych badań potwierdzają, że Polacy coraz lepiej rozumieją wyzwania stojące przed polską energetyką, co powinno tworzyć korzystny klimat dla planowych inwestycji w tym zakresie” – mówi Szymon Grabowski, dyrektor pionu przemysłu, ropy i gazu w Multiconsult Polska.