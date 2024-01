Mimo że badania poświęcone zmianie klimatu i globalnemu ociepleniu są bardzo rozwinięte i naukowcy mniej więcej wiedzą, czego możemy się spodziewać, to część z nich zaznacza, że rekordy temperatur w 2023 bardzo ich niepokoją. Jak podkreślił w rozmowie z agencją AFP główny klimatolog NASA, tak duży wzrost temperatur wskazywać może na pewne „tajemnicze” nowe procesy, które zachodzą.

„Spójrzmy – z odpowiedniej perspektywy – na to, co czym mieliśmy do czynienia w 2023 roku. To nie był zwykły rekord. To był rekord, który rekordowo pobił poprzedni rekord” - powiedział Gavin Schmidt. „Zaczęliśmy od La Niña, zjawiska na tropikalnym Pacyfiku. I tak było aż do marca. A potem, w maju, zaczęliśmy obserwować rozwój El Niño, ciepłej fazy tego cyklu” - dodał. „Zwykle wpływa to na temperatury dopiero w następnym roku. Jednak już w roku 2023 zaobserwowaliśmy, że wraz z El Niño temperatury na całym świecie zdawały się rosnąć w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej” – zauważył ekspert z NASA.

Jak podkreślił Schmidt, badacze rozumieją długoterminowe trendy, których przyczyną są emisje gazów cieplarnianych i dzialalność człowieka. Dodał także, że spodziewał się, że tak będzie – dekada po dekadzie, aż przestaniemy emitować gazy cieplarniane do atmosfery, czego dotąd nie zrobiliśmy. „Ale to, co wydarzyło się w 2023 roku, to było coś jeszcze. I jest to znacznie większe większe zjawisko, niż się spodziewamy” - stwierdził ekspert NASA.

Rekordowe upały w 2023 roku: jakie były przyczyny?

Jak powiedział naukowiec, na całym świecie badacze wymieniali się e-mailami i dyskutowali, przyglądając się temu, jak rosną temperatury. „Ludzie mówili: Spójrzmy na brak równowagi energetycznej na Ziemi. Spójrzmy na aerozole, spójrzmy na El Niño, na to, co dzieje się na Antarktydzie, na Północnym Atlantyku. Każdy ma mnóstwo pomysłów, ale nie do końca się to składa w spójną całość” – stwierdził badacz.

Zdaniem Schmidta, choć powodem rekordowych temperatur faktycznie może być El Niño, to wszystkie inne zjawiska tego typu, z którymi dotychczas mieliśmy do czynienia, nie doprowadziły do tak poważnej sytuacji. Ekspert zaznaczył, że „albo to El Niño jest naprawdę wyjątkowe, albo atmosfera reaguje na to zjawisko w bardzo szczególny sposób”. „Albo dzieje się coś innego. I nikt jeszcze tak naprawdę nie zawęził tych możliwości" – dodał. Trend ocieplenia wciąż mieści się w granicach tego, co naukowcy przewidywali od wielu lat. Jednak szczegóły tego, co wydarzyło się w 2023 roku, są zdaniem naukowca z NASA „nieco tajemnicze”.

Czego zdaniem eksperta powinniśmy się spodziewać w 2024 roku? „Ważne jest, dlaczego rok 2023 był taki, jaki był. Czy to oznacza, że skutki zaczną przybierać na sile? Nie wiemy. I to jest problematyczne” – stwierdził.